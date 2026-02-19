El cumpleaños de Cristina Kirchner: con prisión domiciliaria y en medio del paro de la CGT

Es el primer año en que le toca celebrar su cumpleaños presa. El saludo de los dirigentes peronistas a través de redes sociales.

Cristina Fernández de Kirchner celebra este jueves su cumpleaños número 73 , y en esta fecha líderes peronistas, militantes y diversas personalidades le enviaron sus saludos en las redes sociales. En esta ocasión, se encuentra e n prisión domiciliaria en San José 1111 cumpliendo su condena de seis años en el marco de la causa Vialidad.

En un contexto atravesado por la discusión política nacional y las internas dentro del peronismo, la fecha llega con desafíos abiertos frente al gobierno de Javier Milei con la Reforma Laboral , las diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la reorganización del Partido Justicialista.

En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires y el interior del país, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna " Queremos a Cristina" . A su vez, dirigentes del peronismo le dedicaron mensajes de respaldo a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros que posteó en relación a su cumpleaños fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien publicó una historia en Instagram con una imagen de CFK y la frase "Feliz cumple". En tanto, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau optó por un texto más extenso en el que también compartió imágenes con la ex presidenta y militancia.

"Podrán intentar encerrarte, pero no pueden encerrar las convicciones ni el amor de millones de argentinos y argentinas. No estás sola. Con afecto, lealtad y compromiso", cerró su posteo la legisladora de Unión por la Patria.

También el abogado de la ex vicepresidenta, Gregorio Dalbón, publicó un extenso texto en el que definió a su defendida como una figura histórica y denunció una persecución política y mediática en su contra. "La historia no se condena. La historia se escribe", afirmó en su mensaje, donde destacó la resistencia política de la exmandataria frente a las causas judiciales.

Hoy cumple años una mujer que ya no pertenece a un partido, ni a una época, ni a una causa judicial.

Pertenece a la historia.

Y la historia no se condena. La historia se escribe.



Feliz cumpleaños, Cristina querida. No es un saludo. No es un gesto. Es una declaración.…

También expresó su respaldo la senadora bonaerense Juliana Di Tullio, quien se refirió a CFK como “la que jamás fue ni será mascota del poder” y “la que siempre le cumplió al pueblo argentino, luchando por los intereses de las mayorías y del país”.

El presidente del Instituto Patria, Oscar Parrili, también le dedicó un mensaje a través de su cuenta de X: "Cristina cumple... y cumplió siempre. Hoy está proscripta y condenada por defender a los trabajadores argentinos. #CristinaLibre".

Cómo pasa Cristina sus días en prisión domiciliaria

La ex mandataria cumple una condena a seis años de prisión con arresto domiciliario por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El departamento de San José 1111 en el barrio de Constitución se convirtió en el lugar donde transita su detención.

En paralelo a su cumpleaños, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para frenar la restitución de la pensión por viudez que percibe como ex presidenta y viuda de Néstor Kirchner.

La decisión que la benefició fue adoptada por la Sala III del tribunal previsional, en el expediente "Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de acto administrativo", al hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de una medida cautelar en primera instancia.

La defensa de Cristina Kirchner argumentó el "carácter alimentario" del beneficio y la situación de desprotección generada por la decisión administrativa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que la asignación no constituye una jubilación contributiva, sino una prestación honorífica y no contributiva.

Según la postura oficial, la condena firme e inhabilitación absoluta tornan incompatible el mantenimiento de ese beneficio, al considerar que se trata de una distinción ligada a la honorabilidad del cargo. El monto de la pensión, según cifras difundidas hace dos años, rondaba los 8 millones de pesos mensuales.