
en vivo Reforma Laboral LA MAÑANA | NEUQUEN - 19 de febrero de 2026 - 09:05

En VIVO: el Gobierno intentará que Diputados apruebe hoy la reforma laboral

El oficialismo cuenta con los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley. Qué pasa si se aprueba este jueves.

EN VIVO

En medio del paro nacional realizado por la CGT, este jueves a partir de las 14 horas la Cámara de Diputados dará inicio al debate del proyecto de reforma laboral, impulsado por el gobierno de Javier Milei y que ya obtuvo la media sanción del Senado.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con apoyo del Pro, la UCR, el MID, fuerzas provinciales y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. En total hubo cuatro dictámenes de minoría.

Cuáles son los cambios que se realizaron al proyecto para tener su aprobación

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores.

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Luego de esta quita, el espacio libertario aseguró que no aceptaría más cambios a la Reforma Laboral. No admitirán concesiones sobre el articulado del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ni tampoco se sumará el pedido de aliados para restituir el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales.

La Libertad Avanza asegura que tiene más de 130 votos para aprobar la ley en Diputados

El oficialismo tendría los votos para aprobar este jueves la reforma laboral en Diputados tras acceder a la eliminación del artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, anticipó Clarín.

Otro de los artículos que generaba cierta tensión era el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), aunque desde la cúpula libertaria revelaron que no se modificará ningún aspecto del mismo.

Si se aprueba el proyecto de ley, vuelve a Senado el próximo 27 de febrero.

