En VIVO: el Gobierno intentará que Diputados apruebe hoy la reforma laboral

Live Blog Post

Cuáles son los cambios que se realizaron al proyecto para tener su aprobación

El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias médicas que había sido aprobada en el debate en la Cámara de Senadores.

La decisión se tomó en las últimas horas, luego del rechazo que los bloques aliados habían expresado a sancionar la iniciativa sin hacer modificaciones.

Luego de esta quita, el espacio libertario aseguró que no aceptaría más cambios a la Reforma Laboral. No admitirán concesiones sobre el articulado del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ni tampoco se sumará el pedido de aliados para restituir el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales.