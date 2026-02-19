El paro de la CGT en VIVO: servicios afectados, corte de calles y manifestaciones

Live Blog Post

La CGT aseguró que el paro tiene alto acatamiento

La Central afirmó que el paro general contra la reforma laboral tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.

El cosecretario general indicó que "El nivel de acatamiento es importantísimo, desde ayer a las 22.00 lo que tiene que ver con sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad. En grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida".