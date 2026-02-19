El clima en Neuquén

en vivo PROTESTA NACIONAL LA MAÑANA | NEUQUEN - 19 de febrero de 2026 - 08:49

El paro de la CGT en VIVO: servicios afectados, corte de calles y manifestaciones

La medida comenzó a la medianoche y se extenderá durante 24 horas. Mientras, se espera el tratamiento del proyecto de reforma laboral en Diputados.

EN VIVO

En el marco de una jornada clave donde se tratará el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, se concreta desde las cero horas un paro nacional convocado por la CGT, donde la UTA y La Fraternidad ratificaron la huelga pese a las amenazas del Gobierno.

La medida se extenderá durante 24 horas, sin prestación de servicios mínimos ni guardias, según confirmaron las organizaciones sindicales. La paralización afecta a los principales corredores urbanos y suburbanos, con impacto en las principales ciudades del país y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se espera que durante la jornada se vayan registrando diversas manifestaciones, ya que a las 14 horas se dará inicio al proyecto de Reforma Laboral que ya tiene media sanción del Senado, con los cambios introducidos por La Libertad Avanza (LLA).

La CGT aseguró que el paro tiene alto acatamiento

La Central afirmó que el paro general contra la reforma laboral tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.

El cosecretario general indicó que "El nivel de acatamiento es importantísimo, desde ayer a las 22.00 lo que tiene que ver con sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad. En grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida".

Tensión por dos protestas de gremialistas

La Policía tiró gas pimienta a un grupo de manifestantes que protestaban contra la reforma laboral. Gremialistas habilitaron un carril de la Panamericana luego de negociar con Gendarmería.

Cómo será la movilización

Está previsto que a las 11 horas se lleve a cabo la conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.

Luego, desde las 12 del mediodía empieza concentración en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación.

Trabajadores de Fate y otros gremios cortaron la Panamericana

Es en medio del paro general en rechazo a la reforma laboral. Trabajadores de Fate, de CTERA y organizaciones sociales cortaron este jueves la Autopista Panamericana.

Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay. En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional que solicitaron a los trabajadores si podrían al menos liberar medio carril de la citada Autopista.

Más de 130 cortes y manifestaciones en todo el país

Distintas organizaciones sociales y sindicales anunciaron más de 130 acciones en todo el país durante la jornada del paro de la CGT.

Si bien la central obrera no organizó una marcha propia, diversos espacios confirmaron que llevarán adelante cortes, piquetes y concentraciones este jueves.

Qué pasará con el funcionamiento de los bancos

Desde el sindicato La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, se confirmó la adhesión al paro general convocado por lo que ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga este jueves.

Desde el gremio aclararon que los usuarios no podrán acceder a servicios como apertura de cuentas, consultas, depósitos en ventanilla o retiro de chequeras. De igual manera, la banca digital y los canales electrónicos funcionarán con normalidad.

Aerolíneas Argentinas tuvo que cancelar 255 vuelos

La empresa informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos como consecuencia del paro convocado por la CGT.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

El transporte totalmente paralizado

En el caso de los micros, la UTA ratificó su acompañamiento y en diálogo con La Nación indicaron que "es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT".

No hay trenes ni subtes pero funcionan taxis, las aplicaciones de viajes y algunas líneas de colectivos.

Qué pasará con la atención en establecimientos públicos

En el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el "paro dominguero", sin protesta y convocaron ellos a una movilización, por lo que el servicio de hospitales públicos, por ejemplo, se verá afectado.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) -que tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales- también se adhiere a la medida. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.

Otro de los sindicatos que se suma es UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos). El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

