El paro de la CGT en VIVO: servicios afectados, corte de calles y manifestaciones

En el marco de una jornada clave donde se tratará el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, se concreta desde las cero horas un paro nacional convocado por la CGT, donde la UTA y La Fraternidad ratificaron la huelga pese a las amenazas del Gobierno.
La CGT aseguró que el paro tiene alto acatamiento
La Central afirmó que el paro general contra la reforma laboral tiene alto acatamiento y volvieron a criticar al Gobierno por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.
El cosecretario general indicó que "El nivel de acatamiento es importantísimo, desde ayer a las 22.00 lo que tiene que ver con sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a parar para que la medida no los agarrara en la mitad. En grandes centros urbanos el acatamiento es importantísimo, producto del alineamiento a la medida".
Dejá tu comentario