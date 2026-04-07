Mundial 2026: cómo les conviene pagar a los argentinos que viajan para evitar recargos

La decisión sobre qué medio de pago utilizar puede impactar fuerte en el costo del viaje para los argentinos. Las estrategias clave para tener en cuenta a dos meses del Mundial.

Falta tan solo dos meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y son muchos los argentinos que ya están planificando viajar a Estados Unidos para alentar a la Selección. Como se trata de un viaje al exterior y ante la necesidad de ahorrar lo máximo posible, aparece una duda clave: cómo conviene pagar los gastos.

La decisión no es menor. Entre i mpuestos, tipos de cambio y diferencias entre medios de pago, elegir bien puede representar un ahorro importante en un viaje que ya de por sí implica un desembolso elevado.

El Mundial ya tiene confirmada la fecha de inicio: será el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, los consumos fuera del país mantienen una particularidad para los argentinos: sigue vigente una percepción del 30% sobre los pagos en moneda extranjera cuando se cancelan en pesos.

Tarjeta o efectivo: la clave está en cómo se paga

El punto central no es tanto el uso de tarjeta de crédito, sino cómo se cancela el resumen. La normativa vigente establece que el recargo del 30% solo se aplica cuando el consumo en dólares se paga en pesos.

mundial 2026 copa futbol pelota El Mundial 2026 obligará a los argentinos a definir cómo pagar en el exterior para evitar recargos y optimizar el gasto del viaje

Esto abre una diferencia clara. Quienes cuentan con una caja de ahorro en dólares pueden utilizar la tarjeta de crédito sin sufrir ese recargo, siempre que luego abonen el resumen directamente en esa moneda. En cambio, si el pago se realiza en pesos, el costo final sube porque se suma ese 30% al tipo de cambio oficial.

En la práctica, esto convierte a la tarjeta en una herramienta conveniente, sobre todo en destinos como Estados Unidos, donde los pagos digitales predominan. Además, evita problemas habituales del efectivo: billetes rechazados, falta de cambio o el riesgo de trasladar grandes sumas de dinero.

Para quienes no disponen de dólares, el escenario cambia. En ese caso, deberán pagar en pesos y asumir el llamado “dólar tarjeta”, que surge de la combinación del tipo de cambio oficial más la percepción impositiva.

Débito en dólares y estrategia mixta

Otra opción disponible es el uso de tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares. En ese caso, el gasto se debita directamente de la cuenta en moneda extranjera y no se aplica la percepción del 30%, ya que no existe conversión a pesos.

Sin embargo, este sistema puede variar según el banco. Por eso, antes de viajar, conviene verificar la configuración de la cuenta y confirmar que los consumos se descuenten efectivamente en dólares.

Los especialistas sugieren una estrategia combinada. La recomendación es usar tarjeta para los gastos principales —como alojamiento, transporte o entradas— y reservar efectivo para situaciones puntuales, como propinas o pequeños consumos.

También hay un consejo técnico que puede marcar diferencia: al pagar con tarjeta, siempre conviene elegir la moneda local del comercio. Las conversiones automáticas suelen aplicar tipos de cambio menos favorables que los del banco emisor.

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026

Más allá de cómo pagar, el costo del viaje es otro factor determinante. Los paquetes para asistir al Mundial desde Argentina parten de unos USD 8.000 por persona en su versión más económica y pueden superar los USD 12.000 en opciones más completas.

Sorteo Mundial 2026 previa (1) Anticipación y felxibilidad son algunas de las estrategias para conseguir un pasaje más económico para viajar al Mundial 2026.

Ese monto incluye vuelos, alojamiento, traslados y entradas. En cuanto a los pasajes, los precios varían según la anticipación, pero tienden a subir a medida que se acerca la fecha del torneo. En algunos casos, volar pocos días antes del inicio puede generar diferencias importantes en el precio.

El alojamiento también presenta valores elevados. En ciudades sede como Kansas City o Dallas, las tarifas de hoteles parten desde varios cientos de dólares por noche, con incrementos en los días de mayor demanda.

Las entradas, por su parte, se hacen con pagos exclusivamente a través de FIFA y tienen un rango amplio: desde unos USD 60 para la fase de grupos hasta cifras que superan los USD 10.000 en la final, según categoría y ubicación.