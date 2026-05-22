Fabrizio Romano confirmó la transferencia de un jugador de la Selección Argentina

El mercado europeo suma otra novedad fuerte: un ex Boca pegará el salto a un grande de Inglaterra tras su gran año en Francia.

El mercado de pases europeo ya empezó a moverse y una de las primeras novedades fuertes tiene protagonismo argentino. El periodista Fabrizio Romano , especialista en transferencias, confirmó que Chelsea llegó a un acuerdo para incorporar a Valentín Barco , quien dejará Racing de Estrasburgo después de una temporada de crecimiento en Francia.

Con su habitual “here we go”, Romano informó que el club inglés ya tiene cerrado el entendimiento por el exjugador de Boca . Según detalló, también existe acuerdo con el futbolista, mientras que el conjunto francés aceptará dejarlo salir tras el salto de rendimiento que mostró durante el último año.

Barco venía de despedirse de Racing de Estrasburgo a través de sus redes sociales, en un mensaje cargado de agradecimiento para el club, sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas. Su salida se produce después de una etapa en la que logró continuidad, protagonismo y una mejora que volvió a ponerlo en el radar de uno de los clubes más poderosos de la Premier League.

Colo Barco-Portada

En Chelsea, el Colo compartirá plantel con otros argentinos como Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, en un equipo que sigue sumando talento joven de cara a la próxima temporada. El movimiento también lo sostiene dentro del mapa de la Selección Argentina, mientras espera meterse en la consideración definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

De esta manera, Barco dará un nuevo salto en su carrera europea. Después de salir de Boca, pasar por Brighton y consolidarse en el fútbol francés, el futbolista argentino tendrá la chance de probarse en Chelsea a partir de junio, en una liga que siempre representa una exigencia mayor.

La operación aparece en un momento clave para Barco, que necesita sostener rodaje y nivel en la previa de una temporada determinante. Su llegada al Chelsea no solo representa un salto deportivo, sino también una oportunidad para terminar de consolidarse en la élite europea después de un recorrido con cambios, adaptación y una evolución marcada en el último año.

La despedida completa del Colo Barco

Hoy me toca despedirme de este club al que llegué con mucha ilusión. En este año y medio pase muy buenos momentos, incluido el mejor de nuestras vidas Yaz Jareguy el 28/03/2025 cuando nació Gemma. Siempre dejé todo en la cancha en cada partido por esta camiseta. Quiero agradecerle a mis compañeros que me hicieron todo más fácil, a Liam (Rosenior) y su staff por la confianza que me dieron y por hacerme el jugador que soy, a Gary (O'Neill) y su staff por entenderme y ayudarme a mejorar, a todos los que trabajan en el club y nos acompañan y apoyan todos los días y a los hinchas por el cariño que siempre me brindaron.

A la distancia voy a apoyarlos y hacer fuerza para que ganen siempre, estoy totalmente agradecido a Strasbourg y vamos a volver con mi familia siempre que podamos, es un lugar muy especial en nuestras vidas.

Muchas gracias por este año y medio, y muchos éxitos para el futuro