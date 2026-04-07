En medio de los rumores de su pase a Chelsea, Valentín Barco fue contundente sobre un posible regreso a Boca

El jugador que podría pasar al equipo inglés a mitad de año y pelea para ir a la Copa del Mundo, el jugador habló sobre el club de La Ribera.

Valentín Barco fue una de las últimas figuras importantes que ha salido de las inferiores de Boca para intentar hacer una carrera sólida en el fútbol europeo debido a que tiene las capacidades para sostenerse en la elite. Actualmente el jugador que brilla en el Racing de Estrasburgo podría tener un fuerte salto en su carrera con un posible acuerdo con el Chelsea de Inglaterra.

Más allá de que en las últimas horas crecieron considerablemente los rumores de que llegará al club inglés a mitad de año, el jugador oriundo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, no se olvidó de sus raíces y se refirió a un posible regreso al club de La Ribera. “Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías, ya sea con títulos que no pude darles antes de irme, pero espero que en un futuro sí“, dijo el jugador en diálogo con Lo del Pollo.

Con una frase particular, a los hinchas del xeneize se les dibujó una sonrisa en el rostro: “Quiero estar bien físicamente para devolverle a la gente todo lo que me brindó".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanumero12comar/status/2041295306315255848&partner=&hide_thread=false El COLO BARCO dijo que quiere VOLVER a BOCA



Sostuvo que su idea es regresar "estando bien físicamente para poder devolverle a la gente todo lo que le brindaron"



¿Te gustaría que vuelva? pic.twitter.com/9gR94z1Jqy — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) April 6, 2026

Con varios cambios: cuál es el equipo que prepara Claudio Úbeda para el debut de Boca en Libertadores

La Copa Libertadores sigue siendo una obsesión para Boca que se prepara para el debut que tendrá este martes desde las 21.30 ante la U. Católica, en lo que será el regreso a la competición después de dos años sin participar debido a que no logró la clasificación. El entrenador Claudio Úbeda ya piensa su equipo titular para arrancar el certamen con el pie derecho.

En las últimas horas mostró que el equipo respondió bien implementando una rotación, principalmente en defensa, con la vuelta de Marco Pellegrini, Malcom Braida, entre otros jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la victoria 1-0 ante Talleres de Córdoba de visitante.

Para el primer partido de la temporada en el torneo internacional, Úbeda piensa contar con el mediocampista capitán y campeón del mundo Leandro Paredes quien ingresó en la segunda etapa del partido ante el club cordobés y le alcanzó para ser uno de los mejores jugadores.

boca talleres portada (2) Boca venció a Talleres con gol de Bareiro.

En el mediocampo habrá cambios: Paredes por Ander Herrera (de buen partido ante la T) y Santiago Ascacibar por Tomás Belmonte. Sin embargo en la cabeza del DT estaría convencido en mantener a Milton Delgado y Tomás Aranda en el once inicial.

La defensa también cambiará por completo para que vuelva la titular: Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida le dejarán su lugar a los titulares Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

"Es bueno saber que tenemos recambio importante, eso genera confianza. Por eso el objetivo es a dosificar esas cargas, que vamos a tener muchos partidos seguidos, los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo. En lo que venga iremos viendo cómo hacemos, quiénes se recuperan mejor y quiénes no; eso lo iremos viendo en el día a día", dijo Úbeda sobre la rotación.

Ubeda Aplauso Portada

El probable 11 de Boca para el debut

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.