El futbolista de la Selección Argentina que podría llegar al Chelsea

Valentín Barco está pasando por un gran momento en su carrera. Está temporada se encuentra en un gran nivel en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1, al mismo tiempo que se encuentra con grandes posibilidades de meterse en la lista definitiva de jugadores que irán al Mundial 2026 con la Selección Argentina . En ese contexto, el Colo sería refuerzo de Chelsea para la próxima temporada.

Según informaciones surgidas desde Inglaterra, el ex defensor de Boca sería comprado por el equipo inglés, que pertenece al mismo grupo empresario que el conjunto francés, BlueCo. Esa 'sociedad' es la que facilitó, por ejemplo, el fichaje del entrenador Liam Rosenior por los Blues o las llegadas de Aarón Anselmino, Kendry Páez, Ben Chilwell, Datro Fofana, Diego Moreira, Mathis Amougou y Mike Penders a la Ligue 1.

Según adelantó el periodista de ESPN, Augusto César, "Chelsea avanzó fuertemente tras la Fecha FIFA y está todo acordado para que Barco, que también era pretendido por Bayern Munich, se sume en junio". Justamente el ex Boca sumó minutos recientemente con la Selección Argentina, incluso anotando el gol que cerró la goleada sobre Zambia en La Bombonera.

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En pleno año mundialista, el Colo se juega un lugar en la lista de 26 futbolistas de Lionel Scaloni. Barco acumula 37 partidos disputados en la actual temporada con Racing de Estrasburgo, con dos goles anotados y nueve asistencias repartidas. Desde su salida de Boca, club con el que disputó 35 partidos y no pudo levantar títulos, el lateral-volante pasó por Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo, que tras un convincente préstamo compró su pase. Así, en caso de que se concrete la operación, el nacido hace 21 años en 25 de Mayo podría tener su revancha en la Premier League: en Brighton apenas sumó 7 partidos, sin ganarse un lugar en el equipo.

El Chelsea sancionó a Enzo Fernández por las declaraciones sobre Madrid

Enzo Fernández recorrió algunos streaming en el territorio nacional mientras estaba en el país para jugar la doble fecha FIFA y lanzó una frase que hizo ruido en el Chelsea, club en el cual juega actualmente, a punto tal que decidieron sancionar al jugador por lo ocurrido.

El mediocampista se sentó en el streaming del influencer Marcos Giles y lanzó una frase que generó un revuelo al dar a entender que le gusta también la ciudad de Madrid, lo que se tomó como un guiño para el Real Madrid en medio de rumores de una posible transferencia a la institución: "Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires", soltó con tono jocoso mientras que Giles como un acompañante del jugador sonreían intentando creer en la posibilidad de desembarcar en el merengue.

Enzo Fernández

Días más tarde el jugador volvió a hacerse eco de esas declaraciones durante su participación en el programa Nadie Dice Nada del streaming Luzu TV. Al ver también esa situación, el elenco blue tomó una fuerte decisión con el jugador y le comunicó una sanción que afectará a su continuidad en el equipo.

“Hablé con Enzo hace aproximadamente una hora. Como club de fútbol y conmigo participando de la decisión, no estará disponible para el partido de este sábado ni contra el Manchester City del próximo domingo”, dijo el entrenador Liam Rosenior sobre la decisión tomada. Por otra parte el DT agregó: "Es decepcionante que Enzo hable de esa manera. No tengo nada malo que decir de él, pero se cruzó una línea, una línea que atenta contra nuestra cultura y lo que queremos construir”.