Para Rolando Figueroa, Cutral Co y Plaza Huincul retomaron el "protagonismo" en los hidrocarburos

El gobernador puso de relieve la exportación de gas neuquino. Fue durante la inauguración de un gimnasio polideportivo en la Comarca.

El gobernador Rolando Figueroa aseguró este martes que con el proyecto de GNL para exportar el gas neuquino al mundo “nuevamente Plaza Huincul y Cutral Co vuelven a tomar ese protagonismo en los hidrocarburos ” . Lo dijo tras hacer una reseña histórica de la importancia de la comarca para la producción de petróleo y gas en el país, durante su discurso en la inauguración de un gimnasio polideportivo en el Parque de la Ciudad de Cutral Co .

Figueroa encabezó el acto inaugural en compañía del intendente Ramón Rioseco ; el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro y el decano de la Facultad Regional del Neuquén de esa casa de estudios, Pablo Liscovsky .

En su alocución, el gobernador señaló que “estos chicos que hoy están acá y tienen la oportunidad de estudiar en un colegio técnico público, van a poder estudiar en una universidad, ojalá que también sea pública, y van a ser los ingenieros que nos van a permitir que desde la comarca podamos llegar a distintos lugares del mundo”.

Además, destacó que “el Estado neuquino ha tomado resoluciones importantes” para “el acompañamiento de las políticas educativas” y se refirió a una serie de obras de infraestructura relacionadas con la Educación que el gobierno provincial está desarrollando en la localidad.

La licitación para el gimnasio

“Estas obras son lo importante y lo que estamos haciendo con Ramón. Hoy abrir la licitación, por fin, del gimnasio de la EPET N° 1. Es la más grande de la provincia del Neuquén, donde concurren más chicos, y no tenía gimnasio”, sostuvo.

Destacó el trabajo conjunto con el gobierno local y explicó que se firmó un convenio y se delegó la obra. “Hoy el Estado municipal lo está llevando adelante, como también el Instituto de Formación Docente, porque también tenemos que mejorar las condiciones a quienes forman a nuestros chicos”, puntualizó.

“Cuando igualamos las líneas de partida con la presencia del Estado, tratemos de llegar a la meta. Ahora, cuando lleguemos a la meta, sobre todo quienes venimos de las universidades públicas, no nos olvidemos de dónde venimos y no llegando a la meta digamos ahora sálvese quien pueda”, remarcó el gobernador.

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Con el desarrollo del GNL, en los próximos años, el gas neuquino va a salir al mundo y la Comarca Petrolera va a volver a tener el rol central que siempre tuvieron en la historia hidrocarífera.



Por eso es tan… pic.twitter.com/en7nebHRw3 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 7, 2026

“Esa es la Argentina que tenemos que construir: igualar líneas de partida, generar oportunidades, y cuando esas oportunidades se transforman en realidades, no volver a decir ‘yo ya me salvé y no me importa el resto’, sino aportar, como está aportando la municipalidad de Cutral Co, a poder contribuir y que muchos más chicos puedan estudiar de mejor manera”, añadió.

Ramón Rioseco: trabajo en conjunto

Por su parte, Ramón Rioseco agradeció la presencia del gobernador y comentó que junto con el gobierno provincial “estamos trabajando en tres escuelas, estamos terminando el Instituto (de Formación Docente) 14” y también “estamos hoy abriendo los sobres de la licitación del gimnasio para la EPET N° 1, que va a ser similar a esto”.

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Sobre el gimnasio que se inauguró, dijo que “va a atender todo lo que tiene que ver con educación, con cultura, con desarrollo humano. Pero también a los chicos que están haciendo la carrera de profesorado de educación física que tenemos en nuestras universidades, y también para el público, para nuestro pueblo, a partir de las 18 horas”.

“Este gimnasio va a estar al servicio de la ciudad de Cutral Co, al servicio de los estudiantes, para que hagamos cada día más educación, más deporte, más integración y más cuidado para nuestros jóvenes”, finalizó.

Finalmente, el rector de la UTN subrayó la importancia de que “gobiernos provinciales y gobiernos municipales entiendan que la educación es parte de la solución al problema de nuestra patria”.

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Destacó que se trata de una buena noticia “en estos tiempos difíciles para la educación superior”, en los que “se denosta a la universidad pública” y existen problemas con “los salarios de nuestros docentes, de nuestros no docentes, las becas estudiantiles congeladas, con obras de infraestructura cero”.

“Esto es una caricia al alma”, indicó y dirigiéndose a los estudiantes, les dijo que “tienen un hermoso colegio y hoy suman un polideportivo, porque la parte social, cultural y deportiva también es importante”. Además, les expresó que con la educación “adquieren algo que es una herramienta de poder bien entendido, que es el conocimiento y nadie se la puede quitar”.

El rector se manifestó “un poco triste por la situación general que atraviesa el sistema público universitario, porque es realmente grave”, y cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, destacó la capacidad de la UTN para sostener su presencia federal: “Nuestra universidad tecnológica tiene 30 sedes en todo el país”.

Cómo es el nuevo espacio deportivo

Este nuevo espacio deportivo en el sector oeste de la ciudad beneficia especialmente a la comunidad educativa del Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN, así como a vecinos y vecinas de toda la localidad.

Se emplaza en el predio donde anteriormente funcionaba la cancha de básquet del parque y cuenta con una superficie cubierta de 1.070 metros cuadrados. Está diseñado para la práctica de vóley, básquet, handball y fútbol de salón, entre otras actividades. Cuenta con tribunas, sanitarios y vestuarios, lo que permitirá el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y eventos.

Se trata de una obra que había iniciado la anterior gestión nacional y, ante la paralización del financiamiento dispuesto por Nación, fue concluida con fondos municipales