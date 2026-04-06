Fotomultas millonarias en Neuquén: cuáles son las infracciones más caras y en qué horarios se cometen

La Municipalidad actualizó en marzo el cuadro de sanciones. Algunas infracciones superan los dos millones de pesos.

La Municipalidad de Neuquén actualizó en marzo el cuadro de valores de las multas de tránsito , con montos que pueden superar los 2,5 millones de pesos en los casos más graves, según el esquema vigente medido en Unidades Fijas.

De acuerdo con la información oficial, los nuevos valores rigen para las infracciones detectadas por el sistema de control y varían según la gravedad de la falta. En ese marco, cruzar un semáforo en rojo continúa siendo la infracción más costosa dentro del esquema sancionatorio .

El cuadro actualizado establece que pasar un semáforo en rojo tiene un valor que va desde los $340.600 hasta los $2.554.500 . En caso de pago voluntario, el monto se reduce a $170.300.

Otras infracciones también presentan valores elevados. Invadir la senda peatonal tiene sanciones que van de $170.300 a $340.600, con un pago voluntario de $85.150.

Por su parte, el giro indebido puede costar entre $170.300 y $510.900, mientras que utilizar el celular al volante alcanza valores de entre $170.300 y $851.500.

Valores de multas en Neuquén

En tanto, circular sin cinturón de seguridad o estacionar en doble fila tienen multas que van desde los $85.150 hasta los $851.500, con la posibilidad de abonar $42.575 si se opta por el pago voluntario dentro del plazo establecido.

La infracción más común en la ciudad

Más allá de los montos, los datos oficiales permiten identificar cuáles son las conductas más habituales entre los conductores neuquinos. La invasión de la senda peatonal encabeza el ranking con el 61,1% del total de infracciones detectadas. Muy por detrás aparece el giro indebido, con el 21,9%, mientras que el cruce de semáforo en rojo representa el 17% de las faltas registradas.

Este patrón evidencia que la mayoría de las infracciones no está vinculada a excesos de velocidad, sino a maniobras indebidas en intersecciones urbanas, especialmente en zonas con alta circulación.

Tipo de infracciones

En qué horarios se registran más infracciones

El análisis por franjas horarias muestra que la mayor cantidad de infracciones se concentra durante el día, en coincidencia con los momentos de mayor circulación vehicular. El pico más alto se registra alrededor de las 12 del mediodía, con el 8,8% del total de infracciones. Un segundo momento de alta incidencia se da a las 17 horas, también con el 8,8%.

En general, entre las 11 y las 18 se mantiene una franja elevada, con valores que oscilan entre el 8% y el 8,8%, lo que marca una tendencia clara vinculada a la actividad laboral y comercial.

En contraste, durante la madrugada y las últimas horas de la noche los niveles descienden de manera significativa, con los registros más bajos del día.

Infracciones detectadas por hora

Un sistema basado en Unidades Fijas

El esquema de multas en Neuquén se calcula en Unidades Fijas (UF), un parámetro que se actualiza periódicamente en función del precio de los combustibles. Esto implica que los valores pueden modificarse con el tiempo sin necesidad de cambiar la normativa.

Además, cada infracción contempla un rango mínimo y máximo, lo que permite ajustar la sanción según la gravedad del hecho o la reincidencia del conductor.

Desde la Municipalidad sostienen que el sistema de fotomultas tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial y reducir conductas de riesgo en la vía pública.

Mapa de infracciones en Neuquén Mapa de calor, dónde se producen más infracciones.

En ese sentido, los datos relevados no solo permiten establecer el costo de las infracciones, sino también identificar los comportamientos más frecuentes y los horarios críticos, información clave para orientar controles y campañas de concientización.