Intento de femicidio: prendió fuego la casa para matarla y quedó en prisión domiciliaria porque no había lugar

El hecho ocurrió el 5 de abril en una comunidad mapuche a la vera de Ruta 13 mientras la mujer dormía. Dispusieron prisión domiciliaria por 30 días.

Un hombre fue acusado de intento de femicidio contra su expareja al incendiar intencionalmente la vivienda en la que la mujer dormía, en un paraje cercano a Villa Pehuenia. Pese a la gravedad del caso y los riesgos para la mujer la fiscal pidió la prisión domiciliaria por falta de plazas en lugares de detención .

La formulación de cargos fue realizada por el asistente letrado Gastón Rodríguez y la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén quienes calificaron el hecho provisoriamente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género , en grado de tentativa, una figura que encuadra como tentativa de femicidio .

El caso se inscribe en un escenario que genera fuerte preocupación en la provincia de Neuquén por el aumento de la violencia de género extrema. Durante 2025, la jurisdicción alcanzó un pico alarmante en femicidios . Al analizar la tasa en proporción a la población femenina —un indicador que permite dimensionar el impacto real más allá de los números absolutos—, Neuquén quedó tercera entre las provincias con los índices más altos del país luego de Santa Cruz y Misiones.

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Incendió la vivienda para matarla

Según la acusación, el ataque ocurrió la mañana del 5 de abril en una vivienda ubicada sobre la Ruta 13, en un paraje cercano a Villa Pehuenia. De acuerdo con la investigación, el imputado —identificado como A.G.P.— inició deliberadamente un incendio en el lateral de la casa utilizando un bidón con combustible mientras la víctima se encontraba dormida en el interior. La mujer despertó, logró escapar del domicilio y pedir ayuda a terceros, lo que evitó que el ataque cumpliera su objetivo.

La fiscalía sostuvo que el hecho ocurrió en un claro contexto de violencia de género y señaló que el acusado le habría dicho a la víctima: “esto es porque saliste”.

Como evidencia, el Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia de la mujer, entrevistas a testigos, el secuestro del bidón con restos de combustible y actuaciones policiales. Además, solicitó un plazo de tres meses para completar la investigación, que incluirá pericias químicas y de bomberos.

Durante la audiencia también se remarcó que, si bien el hecho ocurrió dentro de una comunidad mapuche, la gravedad del caso —calificado como tentativa de femicidio— excluye su tratamiento en el ámbito comunitario y requiere la intervención del sistema penal ordinario.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía al considerar que, en esta etapa inicial, la hipótesis de tentativa de femicidio se encuentra debidamente sustentada.

Cómo denunciar violencia de género en Neuquén

Si sufrís o sos testigo de una situación de violencia, informate en la Línea 148 o denunciá en la Comisaría más cercana a tu domicilio. También podés acercarte, de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, a una de las Unidades de Atención de la Oficina de Violencia del Poder Judicial o al Juzgado de Paz. No necesitás abogado/a.