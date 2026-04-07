Avanza el asfalto en Villa Ceferino: cuándo estará terminada la obra

Los trabajos de pavimentación ya superan el 70% de ejecución. Se trata de una obra en el marco del Plan Orgullo Neuquino.

En el marco del Plan Orgullo Neuquino, la Municipalidad de Neuquén continúa avanzando con obras clave en distintos puntos de la ciudad. En Villa Ceferino , los trabajos de pavimentación ya superan el 70% de ejecución y estarán finalizados en un plazo de 45 días, consolidando mejoras en la conectividad y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, destacó que actualmente se transita la etapa final de la obra, “ya hemos completado las intervenciones en servicios como agua y gas , y el cordón cuneta está prácticamente finalizado, con algunos detalles pendientes”.

“Son aspectos claves antes de avanzar con la carpeta asfáltica garantizando que el pavimento tenga mayor durabilidad y evitando intervenciones posteriores que puedan deteriorarlo”, remarcó.

Otro aspecto central de la obra es la ejecución de cordón cuneta y nivelación de calzadas, lo que permite ordenar el escurrimiento pluvial y reducir anegamientos en días de lluvia.

Asfalto Villa Ceferino

Estas mejoras, dijo, “no solo optimizan la infraestructura, sino que también contribuyen a la accesibilidad, especialmente para peatones, transporte público y servicios de emergencia”.

Además, la intervención en Villa Ceferino se articula con obras de mayor escala en los accesos a la ciudad. En ese sentido, mencionó que la construcción del viaducto elevado cercano tendrá un impacto directo en el barrio, ya que mejorará la conectividad con el resto de Neuquén y agilizará el tránsito desde y hacia la zona norte.

La funcionaria destacó que este tipo de obras forma parte de una política sostenida que prioriza la equidad territorial, llevando infraestructura de calidad a sectores históricamente postergados.

“En Villa Ceferino, el avance superior al 70% marca una etapa decisiva, con trabajos que ya se concentran en los detalles finales y la consolidación del nuevo entramado vial”, concluyó.

En Avenida Mosconi ya hay 800 metros listos para asfaltar

Las obras para dar forma a la nueva Avenida Mosconi avanzan a buen ritmo desde hace un mes y medio, cuando comenzaron las primeras tareas. Este viernes, el intendente Mariano Gaido junto al secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recorrieron la ex Ruta Nacional 22.

Según confirmó Gaido, ya hay 800 metros en condiciones de ser asfaltados, en el marco del proyecto que se ejecuta sin pausa, durante las 24 horas del día.

A través de un vivo transmitido en sus redes sociales, el funcionario mostró los avances de la obra en compañía de Nicola y destacó: “Es la obra más importante de la historia de Neuquén. Evita catástrofes como las que vivimos en 2010 y 2014”.

SFP Mosconi obra en el cruce de la avenida una mano Sebastián Fariña Petersen

La nueva arteria promete ser clave en la prevención de inundaciones y para el desarrollo urbano de una ciudad en crecimiento.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva Avenida Mosconi es la intensidad del trabajo. Actualmente, más de 60 equipos y 300 trabajadores operan en distintos sectores durante las 24 horas, incluso fines de semana y feriados.

En apenas un mes y medio ya se logró intervenir gran parte de los 2400 metros lineales (20 cuadras) que abarca el proyecto, con sectores completos listos para avanzar hacia la carpeta asfáltica.