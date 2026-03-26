El barrio Villa Ceferino de fiesta: empezaron las clases en la renovada Escuela N°197

Las obras en el establecimiento se focalizaron en el patio. Realizaron un acto oficial, en el que estuvieron las autoridades provinciales.

Se realizó este jueves el acto de inicio del ciclo lectivo en la renovada Escuela N°197 del barrio Villa Ceferino . Con una inversión de 500 millones de pesos, el foco estuvo puesto en el patio, que también fue epicentro de festejos de las y los estudiantes.

Según se informó oficialmente, se construyó un nuevo playón deportivo y se renovó el preexistente -con sus complementos y pintura técnica-, una pérgola, asientos; además, en el acceso se construyó una nueva plataforma y rampa accesible.

Otras mejoras incluyen la pintura de todos los espacios interiores de la primaria y la actualización de aberturas; mientras que en las próximas semanas se renovará el bicicletero institucional y se adicionará una segunda pérgola en el patio delantero.

Participaron del acto, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización Lucas Godoy y la comunidad educativa.

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El alcance de las obras

Temi enumeró las intervenciones que se realizaron durante el receso estival, “para primer ciclo hay una plaza blanda con juegos impresionantes y coloridos; tenemos nueva cancha de básquet y las rampas también han sido renovadas”. Luego destacó las mejoras en la cocina institucional que incluyen el cambio de cielorrasos, actualización integral de las mesadas, mejoras en el revestimiento y pintura.

Valorizando la política de jerarquización de espacios exteriores, la presidenta del CPE destacó que “es una decisión política transformar los patios de las instituciones educativas; 25 patios nuevos se concretaron este verano en la ciudad de Neuquén y agregó que "es una transformación integral que tiene una carga pedagógica muy simbólica, el patio es una extensión de las aulas”.

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Enfatizó que los proyectos se piensan “teniendo en cuenta las necesidades de los chicos en las distintas etapas de su trayectoria educativa”.

También asistieron las directoras de nivel Primario, María Luisa Fuentes; y del distrito VIII, Claudia Berdugo; al igual que referentes de la dirección de Mantenimiento Escolar Confluencia.

Terminar el secundario

Por otra parte, el gobierno de la provincia informó que el 31 de marzo es la fecha límite para inscribirse en la edición 2026 del Programa FinEsTec, diseñado para que quienes cursaron sus estudios en escuelas técnicas y agropecuarias (EPET y EPEA) de la provincia y adeudan materias puedan cursarlas y obtener el título secundario.

El programa es impulsado por la subsecretaría de Políticas Educativas y Coordinación, a través del Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas del ministerio de Educación.

El registro se realiza a través del formulario, habilitado hasta el 31 de marzo: https://forms.gle/Y4y6kZeXnAqhmRMM6. Las consultas deben realizarse por mensaje de WhatsApp al 2994 52-5836, o vía correo electrónico a [email protected]

Desde el equipo a cargo explicaron que la propuesta se desarrolla en modalidad virtual a través de aulas digitales. Incluye materiales de estudio, clases sincrónicas, trabajos prácticos y evaluaciones obligatorias para avanzar en el programa de apoyo y seguimiento personalizado. Recordaron también que para el cursado es necesario contar con un dispositivo como tablet o computadora.

La propuesta abarca materias de todas las orientaciones que ofrecen las EPET y EPEA, y permite un acompañamiento sostenido que facilita la finalización de la formación. Gracias a esta política pública de terminalidad escolar, en 2025 se titularon más de 300 técnicos y técnicas en toda la provincia.