Así fue el impactante ataque narco en Valentina Sur que provocó la muerte de un joven: ¿Quién era?

Las imágenes muestran el terror que generó la ráfaga de tiros contra las personas que están en el carro de comidas. Se realizará la autopsia al joven de 19 años.

El ataque narco sucedió este lunes por la noche contra un grupo de jóvenes que estaba en un carro gastrónomico.

La noche del 6 de abril quedó marcada por una escena de violencia extrema en el barrio Valentina Sur , donde un ataque a tiros contra un grupo de jóvenes que estaban junto a un carro de comidas terminó con la vida de uno y dejó herida a una adolescente . Si bien ocurrió a las 23:30, la conmoción continúa y trascendió un video de lo que podría ser un ataque narco .

De acuerdo con la información preliminar del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en la intersección de Puerto Deseado y Juez Antonio Garro. Allí, dos personas a bordo de una moto efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra el puesto gastronómico donde se encontraba la víctima.

El joven fue identificado como Rodrigo Campos de 19 años . Uno de los proyectiles impactó en su abdomen y le habría causado la muerte . Sin embargo, desde fiscalía solicitaron la realización de una autopsia para establecer fehacientemente las causales. La identidad de la joven de 15 años que también resultó herida en el mismo ataque se mantiene en reserva. Afortunadamente, ella fue dada de alta tras ser atendida por lesiones de armas de fuego en ambas piernas .

Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Bouquet Roldán, donde también había sido ingresado un joven lesionado con arma de fuego en el abdomen que murió tras ser derivado al hospital Castro Rendón a pesar de los esfuerzos médicos.

Este caso, ocurrido la noche del sábado ya había generado conmoción en el barrio Valentina Sur por haber sido ejecutado por un menor de edad. De acuerdo a la información preliminar que difundió el subdirector de Delitos, Julio Muñoz a LM Neuquén, en principio se investigó como un crimen, pero luego dio un giro con la aparición de un adolescente de 16 años, con su mamá que explicaron que le había disparado por error a su cuñado.

De esta causa, derivó la problemática de la tenencia ilegal de armas, no solo en poder de menores, sino de manera generalizada en adultos, que en el contexto del velorio de la víctima fatal del "accidente", de unos 20 años, realizaron disparos al aire a modo de despedida. Este episodio también quedó registrado en video y según consignó Muñoz, ya estarían al tanto y adoptando las medidas necesarias.

El video del impactante ataque

Un registro fílmico difundido en redes sociales permitió reconstruir parte del momento del ataque. En las imágenes nocturnas del lunes se observa la aparición de una moto negra con dos ocupantes que circula por calle Juan Antonio Garro. Al cruzar la esquina, se escucha una ráfaga de disparos que rompe el silencio del barrio.

El video captó gritos agudos, llantos y pedidos de auxilio, mientras se escuchan ladridos. Un perro corre desde la vereda de enfrente hacia el carro de comidas ubicado en la esquina, en medio de la crisis provocada por la magnitud de las agresiones. Una mujer vestida de negro sale rápidamente del puesto para auxiliar a los heridos.

También, un segundo después de la moto, se observó el paso de un auto blanco que circula lentamente por la zona, y amaga con frenar, aunque no estaría involucrado en el ataque: sus vidrios polarizados permanecen cerrados y no se advierte la presencia de tiradores.

Así fue el ataque narco en un carro de comidas en Valentina Sur

La moto, en tanto, se pierde rápidamente del cuadro después del sonido de una nueva ráfaga de disparos. El registro no muestra la escena completa del ataque porque el carrito queda parcialmente oculto por el techo de chapa de una vivienda ubicada en la esquina. De esta manera, se desconoce la disposición espacial de las personas heridas.

Qué se sabe de los atacantes

Según las primeras líneas investigativas, los autores serían dos hombres que ya habrían sido identificados por allegados de la víctima. Además, se investiga la realización de publicaciones intimidatorias en redes sociales tras el ataque.

En el lugar del hecho se secuestraron vainas servidas, proyectiles y otros elementos de interés para la causa. Según lo consignado por vecinos del barrio Valentina Sur, la escalada de violencia está íntimamente relacionada con la existencia de kioscos narcos que operan generando enfrentamientos. Sin embargo, Muñoz rechazó esta versión: "no mencioné la droga, pero serían dos grupos enfrentados". Al ser consultado por el motivo, indicó que se mantienen "enfrentados por el tema de la exhibición de armas de fuego y disparos" y puntualizó "esto que se viene dando de forma repetida en estos días pasados".

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, quien encabeza las medidas para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de los agresores.