Irán advierte que dejará al mundo sin petróleo "por años" si EE.UU. cruza la línea roja

El presidente de EE.UU. anunció un plan para arrasar centrales eléctricas y puentes en solo cuatro horas si Teherán no cede antes de las 21:00 (hora argentina).

En una escalada de violencia y retórica bélica sin precedentes, la República Islámica de Irán advirtió este martes que su capacidad de respuesta militar superará las fronteras regionales si Estados Unidos decide "cruzar líneas rojas" .

La Guardia Revolucionaria, a través de un comunicado difundido por medios locales, anunció el fin de su etapa de "autocontención" y lanzó una amenaza directa contra el suministro energético mundial.

Según el organismo militar iraní, las represalias se llevarán a cabo sin ningún tipo de consideración, con el objetivo de privar a Estados Unidos y a sus aliados de acceso al petróleo y al gas por un periodo que podría extenderse "durante años".

Esta advertencia surge apenas horas antes de que expire el ultimátum establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario republicano exigió la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio internacional de crudo que actualmente se encuentra bloqueado.

trump

En caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio antes de las 21:00 (hora argentina) de esta noche, Trump ha asegurado que ordenará la destrucción masiva de las infraestructuras civiles en territorio iraní.

El plan de "demolición total" de infraestructuras

La retórica de la Casa Blanca ha sido taxativa respecto a las consecuencias de ignorar el plazo. El presidente estadounidense afirmó poseer un plan estratégico diseñado por sus Fuerzas Armadas para ejecutar una "demolición total" de los servicios esenciales de Irán. Según sus declaraciones, para las 12 de la noche de este martes, cada puente del país podría ser arrasado y cada central eléctrica quedaría fuera de servicio, explotando y ardiendo sin posibilidad de recuperación futura.

Trump detalló que este proceso de destrucción se llevaría a cabo en un lapso de tan solo cuatro horas, devolviendo al país a la "Edad de Piedra".

Irán. Lluvia ácida

"Después de las 20 de mañana, se quedarán sin puentes, sin centrales eléctricas", sentenció el mandatario, quien a su vez mencionó que cuenta con el apoyo de otros países que desean poner fin al conflicto debido a las afectaciones globales que este conlleva. A pesar de la dureza de sus palabras, el presidente sostuvo que aún existen negociaciones en curso y que no desea que el escenario de destrucción se concrete.

Ataques en Teherán y puntos estratégicos de exportación

Mientras el reloj avanza hacia el vencimiento del plazo, una violenta oleada de ataques ya ha comenzado a sacudir diversos puntos de Irán. En Teherán, las explosiones afectaron zonas residenciales, dejando un saldo de casi tres docenas de personas fallecidas. En la provincia vecina de Alborz, las agencias de noticias Mizan y Fars confirmaron la muerte de 18 ciudadanos, entre los cuales se encontraban dos niños pequeños.

Simultáneamente, la isla de Kharg, punto neurálgico para las exportaciones petroleras iraníes, fue blanco de múltiples bombardeos. La agencia Mehr reportó diversas explosiones en el lugar, atribuidas a fuerzas estadounidenses y sionistas. Según fuentes de la administración norteamericana citadas por medios internacionales, Washington ha golpeado "objetivos militares" en la zona.

irán

En este contexto de fuego cruzado, el Ejército israelí anunció su propia ofensiva para dañar infraestructuras en la capital y otras regiones iraníes.

Además, lanzó una advertencia a la población para que evite el uso de la red ferroviaria antes de las nueve de la noche, sugiriendo que las vías de transporte serán el próximo objetivo de sus operaciones. Por su parte, Irán también ejecutó ataques dirigidos contra Israel y Arabia Saudita, logrando el cierre temporal de un puente de gran importancia estratégica.

Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos intentan mediar para lograr un cese de hostilidades de 45 días. El conflicto, que ya transcurre por su día 39, mantiene a los mercados globales en vilo, ante el temor de que la parálisis del estrecho de Ormuz y la destrucción de la infraestructura energética iraní desencadenen una crisis económica mundial sin precedentes.