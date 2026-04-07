La mujer se encuentra internada en terapia intensiva pero se conocieron detalles del brutal ataque. MÁGENES SENSIBLES.

Dramático: apuñaló a su pareja, su hija se tiró del auto para salvarse y él se suicidó.

Horas se conmoción se vivieron en Avellaneda , provincia de Buenos Aires, cuando un hombre atacó a su pareja con un cuchillo e hirió a la hija de la ella y luego se suicidó. El trágico hecho es investigado por la Justicia, que busca conocer detalles del drama vivido por la familia.

El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió en la intersección de Edison y el Acceso Sudeste en la localidad de Sarandí . Fuentes policiales indicaron que el hombre, identificado como Kevin Hernández de 34 años, atacó a Teresa Barboza tras una discusión por celos .

El agresor la llevó hasta el lugar del ataque bajo amenazas y le exigió su teléfono celular. Ante la negativa de entregárselo, el hombre le provocó varias heridas punzantes en el cuello y la espalda dentro del vehículo en el que se trasladaban, un Chevrolet Corsa.

En ese contexto, la hija menor de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron escapar del vehículo en movimiento, mientras Hernández huyó del lugar.

heridas intento de femicidio Tanto la mujer como su hija quedaron internadas a raíz del ataque.

Ambas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Presidente Perón, donde recibieron atención médica. La menor se encuentra fuera de peligro, mientras que la mujer permanece internada en terapia intensiva, según confirmó la familia.

Sobre la muerte del agresor

Horas más tarde, las autoridades fueron notificadas de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar al lugar, fue hallado sin vida y posteriormente identificado como el agresor, ya que su automóvil había quedado abandonado en las inmediaciones.

La UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Laura Carballal, dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) trabaja en la recolección de imágenes de cámaras privadas y municipales para reconstruir la secuencia de los hechos.

Mató de 8 balazos a una investigadora del Conicet y luego se suicidó

Una mujer de 56 años fue asesinada de ocho balazos en su vivienda de la ciudad de Santa Fe durante la madrugada del viernes. El hecho se investiga como un femicidio donde el principal sospechoso es su pareja, un hombre de 63 años que fue hallado sin vida en el baño de la propiedad con un disparo en la boca.

El trágico episodio ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Necochea y Domingo Silva, en el Barrio Candioti.

La víctima fue identificada como Silvina Rosa Drago, una prestigiosa bioquímica e investigadora del CONICET. Según la reconstrucción del caso, el hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que la hermana de la mujer y su cuñado se presentaran en el domicilio ante la falta de respuestas de Silvina.

Crimen Cientifica Conicet Santa Fe (3)

Ambas hermanas mantenían una rutina diaria que consistía en visitar a su madre y salir a caminar, por lo que la ausencia de comunicación generó preocupación en su entorno familiar.

Al llegar a la vivienda y notar que nadie atendía los llamados, el cuñado de la víctima advirtió que la puerta de ingreso se encontraba sin llave y decidió entrar. Lo primero que encontró al ingresar fue a la perrita más vieja del matrimonio, que yacía muerta en el suelo sobre un charco de sangre. Al continuar el recorrido por las habitaciones, el hombre halló a Silvina en su cama con ocho impactos de bala en diversas partes del cuerpo.