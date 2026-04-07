DNI demorados en Neuquén y sistema de entrega "desbordado": cuánto hay que esperar

La delegada de ATE en Registros Civiles advirtió que el problema involucra al RENAPER y al Correo Argentino. Reclamos, trámites frenados y falta de respuestas.

La demora en la entrega de los Documento Nacional de Identidad ( DNI ) en Neuquén empieza a ser un un problema crítico por estas horas. Hay personas esperando hace semanas, con fechas pautadas y los plásticos no se entregan con regularidad.

Así lo advirtió Norma Andrade , delegada gremial de ATE en los registros civiles de la provincia, quien denunció que los plazos pueden extenderse hasta tres meses, con el impacto a miles de ciudadanos que necesitan el DNI para trámites urgentes, viajes o gestiones básicas.

“El problema es generalizado, no importa el trámite: renovación, cambio de domicilio o DNI nuevo. Todo está demorado”, explicó Andrade en diálogo con Línea Abierta de LU5 .

Según detalló la delegada, la situación radica en fallas en la impresión y envío por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con demoras en la distribución a cargo del Correo Argentino.

Registro Civil Neuquen generica Los trámites están demorados para obtener el DNI en Neuquén.

Demora de DNI: un circuito que agrava el problema

La consecuencia es que hay oficinas colapsadas de reclamos y trabajadores de los Registros Civiles expuestos al malestar social por estas demoras. “Todos los días tenemos gente que viene a reclamar. No es cada tanto, es constante”, señaló.

Lo más crítico, según la dirigente sindical, es el circuito de entrega que existe en la actualidad. Cuando el DNI llega a la provincia de Neuquén, el correo realiza uno o dos intentos de entrega domiciliaria. Si no encuentra al destinatario, el documento vuelve a Buenos Aires, y desde allí inicia un nuevo recorrido de regreso a Neuquén.

Ese mecanismo, lejos de resolver el problema, lo profundiza. “Es un disparate. Solo ese ida y vuelta puede sumar más de 40 días de demora”, explicó Andrade. A diferencia de lo que ocurría antes -cuando el DNI regresaba directamente a la oficina donde se tramitó- hoy el ciudadano queda en un limbo: no sabe si el documento está en el correo, en tránsito o nuevamente en la capital del país.

Sin margen de acción en el Registro Civil

Desde las oficinas de registro civil aseguran que tienen herramientas limitadas para intervenir. “Cada vez que detectamos un caso con más de tres meses de demora, enviamos un correo al RENAPER. Pero la respuesta es siempre la misma, que ‘está en curso’”, indicó Andrade.

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El reclamo apunta directamente a la Dirección Provincial del Registro Civil, a cargo de Mariana Núñez, como el único organismo con capacidad de modificar la logística actual. “Tiene que haber una solución desde la provincia, un cambio en la distribución. Así no se puede seguir”, remarcó.

Detrás de la demora, hay situaciones cotidianas que se complican. Por ejemplo, personas que no pueden viajar, acceder a servicios, completar trámites bancarios o incluso acreditar su identidad de manera urgente.

“Cada vez que detectamos un caso con más de tres meses de demora, enviamos un correo al RENAPER. Pero la respuesta es siempre la misma, que ‘está en curso’" - Norema Andrade, delegada de ATE en lols Registros Civiles. “Cada vez que detectamos un caso con más de tres meses de demora, enviamos un correo al RENAPER. Pero la respuesta es siempre la misma, que ‘está en curso’" - Norema Andrade, delegada de ATE en lols Registros Civiles.

“Es grave porque la gente queda sin DNI, sin poder identificarse. Y eso hoy te deja afuera de todo”, sintetizó la delegada.

Además, Andrade advirtió sobre el impacto en los trabajadores del sector, que deben convivir en las oficinas con el enojo de los ciudadanos sin contar con respuestas concretas. “La gente viene con razón, pero nosotros no tenemos cómo resolverlo”, dijo.

Un problema sin visibilidad oficial

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de información pública sobre la situación.Si bien se promocionan operativos móviles del Registro Civil, desde ATE dijeron que no hay comunicación oficial sobre las demoras.

“Así como se informa dónde está el registro civil móvil, también deberían decir que los DNI no están llegando en tiempo y forma. Eso ayudaría a evitar conflictos en las oficinas”, planteó.

La única certeza es que el sistema está convulsionado y sin una solución inmediata a la vista y las demoras en algunos casos para obtener el plástico es de unos tres meses.

¿Qué dijo el Registro Civil sobre las demoras?

Ante ciertas demoras en la entrega de nuevos DNI y Pasaportes en la provincia, la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas informó cómo funciona el sistema de entregas a cargo del RENAPER -Registro Nacional de las Personas-.

Consultada al respecto, la directora provincial de Registro Civil, Dra. Mariana Nuñez dijo que "Es una realidad que el método establecido por el organismo nacional RENAPAR a través del Correo Argentino genera retrasos importantes en la entrega de pasaportes y DNI” y agregó que “sabemos que hay voluntad para mejorar la entrega y los mecanismos, pero los inconvenientes a la fecha son reales”.

La funcionaria explicó que “esta situación es externa a nuestro organismo, ya que a nivel provincial generamos los trámites, pero tanto la impresión como la entrega depende cien por ciento del organismo nacional.

Aun así, desde la Dirección Provincial y junto al personal del área hemos activado mecanismos excepcionales a modo paliativo, entendiendo los inconvenientes que esto genera”.

En ese sentido Núñez indicó que “para garantizar la distribución de la documentación tramitada y que efectivamente llegue a manos de la ciudadanía hemos solicitado al Correo Argentino el rescate de la documentación para evitar que sea devuelta a las oficinas de Buenos Aires y asumimos en más de una oportunidad la entrega a través de nuestras oficinas seccionales, hecho que informamos a través de nuestros canales oficiales de difusión”.

Agregó que “de todas formas entendemos que lo correcto es aceitar el mecanismo previsto por el organismo nacional a cargo de las tramitaciones y es por ello que hemos solicitado una reunión con RENAPER, Correo Argentino y nuestro organismo a fin de poder encaminar la situación”.