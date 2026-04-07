Reclaman en Casa de Gobierno por la caída de planes para comedores: "Está congelado desde 2023"

Desde las 10 integrantes de organizaciones sociales y políticas reclaman el regreso de ese plan de ayuda laboral en el marco de una medida nacional.

Desde las 10 de este martes integrantes de organizaciones sociales y políticas se manifiestan en la esquina de la Casa de Gobierno en el marco de una medida nacional para reclamar la restitución de este programa.

Las organizaciones sociales de Neuquén son parte de la jornada nacional de lucha, tras la caída del programa Volver al Trabajo que alcanza a 950.000 trabajadores en el país quienes desarrollan tareas en comedores, merenderos productivos y comunitarios.

El pago de este programa es de 78.000 pesos mensuales por beneficiario y según indicaron desde el Polo Obrero, está congelado desde noviembre de 2023.

"Ante este nuevo ataque del gobierno de Javier Milei a las mayorías populares, habrá jornada de cortes y actividades en todos el país. Aquí en Neuquén la iniciativa tiene expresión en Casa de Gobierno", confirmaron los manifestantes.

casa de gobierno manifestación

Se tratan de organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular las que llevan adelante esta jornada nacional de protesta con cortes de rutas y movilizaciones en distintos puntos del país, en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei y en defensa de los programas sociales.

Bajo consignas como "1 millón de despidos", "No al cierre del Volver al Trabajo" y "Trabajo sin salario es esclavitud", el Frente de Lucha Piquetero convocó a una serie de acciones simultáneas en varias provincias.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la medida apunta a visibilizar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables y rechazar posibles recortes en programas sociales, además de denunciar la pérdida de ingresos y el deterioro de las condiciones de vida.

Los reclamos de las organizaciones sociales

"Las organizaciones sociales de Neuquén están desarrollando una actividad frente a Casa de Gobierno en el marco de una jornada nacional de lucha contra una nueva medida del gobierno que es la eliminación del programa Volver al trabajo que alcanza 950.000 personas que cobran 78.000 pesos, un ingreso que está congelado desde noviembre del año 2023", explicó a LM Neuquén César Parra, referente del Polo Obrero.

El dirigente aclaró que no hay registros oficiales para saber cuántas personas alcanza en Neuquén, pero dijo que según la junta interna del ministerio de Trabajo de Nación se trataría de unas 8000 personas las que se verían afectadas con la caída de este programa. "Vale decir también que las personas que cobran este programa desarrollan tareas en comedores, en merenderos, proyectos productivos y comunitarios, colaboran con personas en situación de calle, con consumos problemáticos", afirmó.

"Hay organizaciones que sostienen programas de lucha contra la violencia de género, con lo cual son personas que desarrollan tareas de enorme importancia para la comunidad y que a partir de mayo lo dejan de cobrar", remarcó.

Parra aseguró además que la manifestación la llevan adelante en Casa de Gobierno porque entienden que hay una "corresponsabilidad" del gobierno de Rolando Figueroa. "No solo porque este gobierno ha apoyado grandes medidas del gobierno de Milei, sino que se tiene que hacer cargo porque tenemos una situación insostenible en la provincia como consecuencia del alto costo de vida de los alquileres, de los servicios y los alimentos", aseveró.

Por eso las organizaciones presentaron una nota dirigida al gobernador para solicitar que los reciba el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. "Esto es un plan de lucha que va a continuar hasta obtener las reivindicaciones", sostuvo.