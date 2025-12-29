Registros Civiles de Neuquén: cuál fue el trámite más requerido en 2025

El organismo provincial tuvo uno de sus años de mayor productividad, ofreciendo atención al ciudadano desde las oficinas seccionales.

La Dirección Provincial de Registros Civiles llevó adelante 134.836 trámites durante 2025 que responden a distintos tipos de actos vitales como documentos de identidad, pasaportes y emisión de documentos de respaldatorias en cuanto a identidad y capacidad jurídica de las personas.

La atención no sólo se brinda a través de las oficinas seccionales distribuidas en todas las regiones de la provincia, sino a través de los dispositivos Registro Civil Móvil y Maletín Portátil Digital. Además, se llevaron adelante operativos especiales interculturales, llegando a las comunidades mapuches en distintos puntos de la provincia.

El trámite más requerido en 2025 fue la emisión de DNI . Se emitieron 86.224 DNI, alrededor de 63 por ciento de la demanda corresponde a la Región Confluencia, donde se otorgaron 54.382 ejemplares. Seguido por la Región de los Lagos del Sur con 7.987, de la Comarca con 7.140, del Pehuén con 7.014, Vaca Muerta con 5.664, del Alto Neuquén con 3.149 y la del Limay con 888.

El segundo trámite más requerido en las oficinas fue la emisión del Pasaporte, donde nuevamente la Confluencia lideró la gestión con el 73 por ciento de la demanda (10.872). El otro 27 por ciento se distribuyó de la siguiente manera: 1.768 Lagos del Sur, 808 la Comarca, 632 del Pehuén, 316 Vaca Muerta, 328 del Alto Neuquén y 61 a la región del Limay.

Registro Civil Neuquen generica

De esta manera, los trámites identificatorios alcanzaron un total de 101.009 a los que se suman los realizados por el Registro Civil Móvil y los Maletines Digitales que sumaron 4.688 trámites identificatorios y otros 136 a través de los operativos interculturales. Un dato importante a tener en cuenta es que con los operativos en territorio se buscar garantizar derechos, acercando el acceso a las gestiones a los puntos menos poblados del territorio o de difícil acceso. Para ellos las unidades móviles recorrieron 24.019 kilómetros a lo largo de las 7 regiones.

Nacimientos, matrimonios y defunciones

Por otro lado, en cuanto a las gestiones de tipo registral se generaron 6.321 nacimientos, 3.822 defunciones, 2.731 uniones convivenciales, 2.230 matrimonios y 347 reconocimientos, totalizando 15.451 en toda la provincia.

registro civil neuquen.webp

En tanto, en lo que refiere a entrega de actas tanto de matrimonio, nacimiento y defunción se efectuaron 12.360, de las cuales 4.000 responden al formato digital y 8.360 físicas.

Dentro de los procesos de gestión administrativa, que requieren dictamen y Disposición, la Dirección Provincial de Registro Civil a través del cuerpo legal, interviene en una amplia variedad de actuaciones; tales como Rectificaciones, Acuerdos de Apellido, Adiciones de Apellido, Reconocimientos, Identidad de Género y Adopciones. De este tipo se generaron 1.192 trámites.