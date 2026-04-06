Horror: otro chacal neuquino es condenado por múltiples abusos de una niña

Los ataques sexuales sufridos por la víctima se extendieron hasta que cumplió los 17 años. Una denuncia fue retirada por la madre de la menor.

Un chacal neuquino que violó a la hija de su pareja durante diez años fue condenado a cumplir un castigo de 13 años y medio de cárcel efectiva. El proceso reveló los múltiples horrores sufridos por la víctima.

Un tribunal integrado por las juezas Carina Álvarez, Estefanía Sauli y Juan Pablo Encina condenó a un hombre por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal continuado ambos delitos doblemente agravados por ser el autor responsable de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor.

Los hechos comenzaron en la ciudad de Neuquén en el año 2011 cuando la víctima tenía entre 6 y 7 años de edad y se prolongaron hasta cumplidos los 17 años de la víctima. El agresor era la pareja de su madre y producto de los abusos, la víctima quedó embarazada en el 2021, dando a luz un hijo que luego fue reconocido como propio por parte del imputado.

Una denuncia anterior del año 2014 había sido archivada por el posterior retiro de la causa por parte de la madre de la niña. Una vez cumplida la mayoría de edad, la víctima realizó una nueva denuncia por los abusos sufridos desde la infancia.

SFP Ciudad Judicial (9) Sebastián Fariña Petersen

Por unanimidad los jueces valoraron como principales agravantes para la determinación de la pena las características de la acción, considerando la edad de la víctima, la violencia física y psíquica ejercida y la extensión del daño producido evidenciado en secuelas de stress postraumático. Además, tuvieron en cuenta la multiplicidad de delitos y de agravantes que concurrieron en este caso y la violencia que “significó contra su identidad, una vez que el agresor se enteró del embarazo de la menor, el haberla obligado a cambiar su apellido paterno por el del imputado”, precisaron desde el Poder Judicial neuquino.

Atenuantes

Como atenuantes, solo se tuvo presente la falta de antecedentes penales previos y que el imputado es padre de otros tres niños menores de edad.

tribunal neuquino Gentileza Poder Judicial Neuquén

Por otro hecho de características similares y donde dos niñas resultaron víctimas de abusos reiterados, un hombre recibió un castigo de 11 años de cárcel.

Otro violador condenado

El proceso que terminó con otro hombre de Neuquén condenado por abusos reiterados se cerró en la última semana del mes pasado, con la lectura de la pena en contra del violador. De forma inicial, el acusado había sido declarado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima, y abuso sexual simple en perjuicio de la otra, todos de modalidad continuada, en concurso real entre sí y agravados por haber sido cometidos por un ascendiente en calidad de autor.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades en la vivienda del abusador, ubicada en el barrio El Progreso de la ciudad de Neuquén, cuando las niñas lo visitaban.

En relación con una de las víctimas, los abusos fueron cometidos entre 2014 y 2016. En esas ocasiones, el imputado aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con la niña y la agredía sexualmente bajo amenazas. Respecto de la otra víctima, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018 y el imputado los cometió utilizando la misma modalidad.