Terror por un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul: tres muertos y dos heridos

El ataque se desató en plena vía pública y provocó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Las impactantes imágenes.

Tres terroristas protagonizaron un tiroteo con la policía turca cerca del consulado israelí en Estambul.

Momentos de caos y pánico se registraron este martes en cercanías al consulado israelí en Estambul , en medio de un tiroteo . El hecho generó un fuerte despliegue de seguridad en la zona y aún se investigan las circunstancias del ataque, que se produjo en un contexto internacional marcado por tensiones crecientes en Medio Oriente.

El enfrentamiento, que comenzó alrededor de las 12, duró aproximadamente 10 minutos . Tres personas murieron y dos efectivos policiales resultaron heridos en el enfrentamiento, indicaron fuentes locales.

Videos que circularon a través de redes sociales muestran a policías resguardándose mientras continuaban las detonaciones, lo que evidencia la intensidad del ataque. En un primer momento no estaba claro si el ataque iba direccionado para el consulado, pero el hecho ocurrió a tan pocos metros que activó protocolos de seguridad reforzados en toda la zona.

Las autoridades lograron identificar a los agresores, quienes cargaban con armas largas. El gobernador de Estambul, Davut Gül, calificó el enfrentamiento como "un acto claramente provocador".

La policía turca neutralizó a tres hombres armados frente al consulado israelí en Estambul

"Intento de asesinato planificado"

Mustafa Ciftci, ministro del Interior, indicó que los sospechosos llegaron a Estambul en un vehículo de alquiler procedente de Izmit. Uno de los asaltantes estaba afiliado a una "organización que explota la región", sin precisar el nombre del grupo.

Medios turcos señalaron que podría tratarse del Estado Islámico, organización cuyos miembros atacaron a la policía en Yalova en diciembre, resultando en tres agentes muertos y nueve heridos.

Según reportes preliminares, varios sospechosos habrían sido neutralizados durante el operativo, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre su identidad ni sobre la cantidad exacta de atacantes.

Hombres armados llevaron a cabo un ataque a tiros contra el consulado israelí en Istanbul

El Gobierno turco abrió una investigación para esclarecer los motivos del ataque. Asimismo, fuentes cercanas al caso indicaron que actualmente no hay diplomáticos israelíes en territorio turco, en el marco del deterioro de las relaciones bilaterales en los últimos años.

Según el medio Hurriyet, de acuerdo a las primeras evaluaciones de las fuerzas de seguridad, se trató de un "intento de asesinato planificado" hacia los empleados del consulado.

El contexto internacional que atraviesa a este tiroteo

El episodio ocurre en medio de un escenario internacional de alta tensión, especialmente por la escalada del conflicto entre Israel e Irán, que ha tenido repercusiones en distintos puntos del mundo.

En ese marco, distintos países han reforzado la seguridad en sedes diplomáticas israelíes ante posibles amenazas. El tiroteo en Estambul se suma a una serie de incidentes recientes vinculados a ese contexto geopolítico, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de representaciones extranjeras.

Por su parte, el gobierno israelí sigue de cerca la evolución de los hechos, mientras se evalúan posibles medidas adicionales para proteger a su personal diplomático en el exterior.

Tras el tiroteo, las fuerzas de seguridad turcas cerraron calles cercanas al consulado y reforzaron la vigilancia en otros puntos estratégicos de la ciudad. Además, se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con más detalles sobre lo ocurrido.

tiradores estambul Tres terroristas atacaron la zona del consulado israelí en Turquía.

En diciembre, un enfrentamiento en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, se saldó con nueve muertos, entre ellos tres policías y seis sospechosos fuertemente armados acusados de pertenecer al grupo Estado Islámico (EI).

Las autoridades anunciaron poco después la detención de 125 personas sospechosas de estar afiliadas a los yihadistas del EI.