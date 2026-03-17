Milei a 34 años del atentado a la Embajada de Israel: "Debemos combatir juntos el antisemitismo"

El presidente destacó en su discurso que "Israel es un aliado estratégico de nuestro país".

A 34 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, cerca de las 14.30 horas se dio inicio al acto de conmemoración para recordar a las víctimas del ataque terrorista.

El presidente Javier Milei , fue parte de la ceremonia y brindó un discurso, acompañado de su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Minutos antes de las 15, se escucharon campanas en conmemoración del momento en el que, hace 34 años, explotó la bomba en el edificio de la embajada de Israel en la Ciudad de Buenos Aires .

En primer lugar, Milei comenzó recordando a las víctimas: “Fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos. Se atentó contra los cimiento", dijo.

Milei acto embajada israel

Bajo la campaña "La primera vez no se olvida" la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como "el atentado olvidado", según el comunicado.

"Argentina es socia de Israel en la lucha contra el terrorismo"

Y destacó su apoyo a Israel: "La Argentina hoy combate al terrorismo. Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo. Israel es un aliado estratégico de nuestro país, nos unen valores compartidos".

Asimismo, destacó que "no podemos bajar la guardia, debemos combatir juntos el antisemitismo en todos los frentes".

"Firmamos un memorando estratégico para la defensa de la libertad y la democracia", resaltó el presidente. "Hoy Argentina es socia de Israel en la lucha contra el terrorismo", remarcó valorando la relación que mantiene el país con Israel.

embajada israel

"Lo hacemos porque estamos convencido de que es lo correcto. El respeto a los valores de occidente es la base de todo buen gobierno, que conduce a la mayor prosperidad", añadió en su intervención.

"Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo". Y subrayó: "Frente al terrorismo no puede haber tregua".

Al finalizar, el mandatario reafirmó su alineamiento con Estados Unidos y el país israeli en la guerra de Medio Oriente. "Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní", lanzó.

"Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo", sumó en su declaración.

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