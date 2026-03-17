Irán advirtió que Milei "cruzó una línea roja imperdonable" por sus dichos sobre el conflicto con EE.UU

“Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán", alertó el gobierno iraní. Y además hicieron referencia al atentado contra la AMIA.

La publicación iraní se centró en las declaraciones que Milei, donde ratificó su respaldo a la estrategia internacional impulsada por Washington.

En las últimas horas se conoció una dura y preocupante advertencia del gobierno de Irán, que afirmó que el presidente argentino Javier Milei "cruzó una línea roja imperdonable" , tras sus duchos sobre el conflicto.

Se trata de las declaraciones que realizó Milei en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, donde ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel en el marco de la guerra en Medio Oriente, y dijo que se sentía "orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo".

Desde Teherán, el gobierno iraní, afirmó que el mandatario argentino “cruzó una línea roja imperdonable”. Esta reacción se conoció a través de un editorial publicado en el diario Tehran Times, medio vinculado al régimen de la República Islámica, donde se cuestionaron con dureza las posiciones adoptadas por Milei en materia de política exterior.

En ese artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?”, el periódico sostuvo que el presidente argentino se encuentra alineado con el “eje estadounidense-sionista” y que su postura representa una decisión política que, según el texto, no respondería a los intereses nacionales de Argentina.

La advertencia de Irán sobre las declaraciones de Javier Milei

La publicación iraní se centró en las declaraciones que Milei, donde ratificó su respaldo a la estrategia internacional impulsada por Washington y el gobierno israelí en el marco de la guerra en Medio Oriente. En ese momento afirmó que se sentía “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, lo que generó una inmediata reacción en los medios vinculados al gobierno iraní.

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El editorial publicado por el Tehran Times señaló que, con esas declaraciones, Argentina habría adoptado una postura de confrontación directa con Irán. “Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, afirmó el artículo.

En el texto difundido por el medio iraní también se cuestionó la política exterior adoptada por el gobierno argentino y se planteó que las decisiones de la Casa Rosada responderían a presiones externas. “Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, (Milei) calificó explícitamente a Irán como un ‘enemigo’ y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán”, señala el editorial.

El artículo también sostiene que la República Islámica “nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo”, aunque acusa al presidente argentino de haber cruzado una línea vinculada a la seguridad nacional de Irán.

Según el texto, el mandatario estaría dispuesto a “sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí”.

El atentado a la AMIA

Por otro lado, la editorial iraní niega el rol de Teherán en los atentados a la AMIA (1994, con 85 víctimas fatales) y a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992), calificando de “falsas” las acusaciones de la justicia argentina e inscribiendo estos señalamientos en lo que denomina “un proyecto de iranofobia” iniciado hace 31 años.

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El editorial sostiene que la administración Milei “no responde a intereses nacionales, sino a presiones externas”, y acusa a Argentina de convertirse en “el Israel de América Latina”, donde la “influencia de grupos y elementos cercanos al régimen sionista” se habría profundizado hasta llegar a los centros de decisión política.

Según Tehran Times, la sede del gobierno argentino se habría transformado en “una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”. Además, la nota sugiere la existencia de “empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas” que “participan en operaciones contra Irán, financian o apoyan agresiones militares y realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”.

“El punto más preocupante es la actividad de algunas de estas empresas cerca de las fronteras de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”, afirmó Saleh Abidi Malek.