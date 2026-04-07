Máxima tensión entre EE.UU e Irán: las inquietantes profecías de Baba Vanga y Nostradamus

Las alarmantes profecías sobre cómo seguirá el conflicto vuelven a generar impacto, en medio de la grave amenaza de Donald Trump en las últimas horas.

Las inquietantes profecías resurgen en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán , ya que en las últimas horas se conoció una grave amenaza de Donald Trump , quien afirmó que "Toda una civilización morirá esta noche". En este contexto y ante el temor que los ataque puedan llegar a niveles extremos, vue lven a salir a la luz las predicciones y profecías que hablan sobre una posible tercera guerra mundial y lo que podría ocurrir en Medio Oriente.

Trump presionó al límite al régimen iraní y dijo a través de sus redes sociales que si no acordaban un cese del fuego antes de las 8 PM de Washington (las 21 de Argentina) " toda una civilización morirá esta noche" .

"No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso" escribió en Truth Social.

Acto seguido, el mandatario sentenció: "Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán". Y concluyó: "¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

ultimatum donald trump 070426

¿Se cumplirán las inquietantes profecías Baba Vanga y Nostradamus?

A lo largo del tiempo, se han conocido diversas predicciones de videntes como Baba Vanga y Nostradamus, quienes ofrecen un panorama de lo que podrá ocurrir este 2026. Varias de sus frases han sido vinculadas a guerras, crisis políticas y desastres globales, aunque historiadores y escépticos sostienen que su redacción abierta permite interpretaciones muy flexibles según el contexto histórico.

Una de ellas es la de Nostradamus, quien en su obra más conocida Les Prophéties, publicada en 1555, reúne 942 cuartetas escritas en un estilo críptico y ambiguo que, según sus seguidores, anticipan acontecimientos futuros hasta el año 3797.

La frase que más resuena en las últimas semanas es "El gran enjambre de abejas se levantará… por la noche la emboscada". Para algunos intérpretes contemporáneos, el “enjambre” simboliza alianzas militares o movimientos estratégicos en bloque.

En foros digitales, el texto ha sido relacionado con figuras como Donald Trump y Vladimir Putin, insinuando que 2026 podría ser un año de redefiniciones de poder en el tablero internacional.

Donald Trump y Vladimir Putin

Otra frase recurrente señala: “Caerán sombras, pero el hombre de luz se alzará”. La ambigüedad de la escritura de Nostradamus ha permitido que, durante siglos, sus versos se ajusten a contextos históricos cambiantes, desde guerras europeas hasta crisis económicas.

Una tercera predicción de Nostradamus dice: "Cuando Marte gobierna su camino entre las estrellas, la sangre humana rociará el santuario. Tres fuegos se elevan desde el este, mientras el oeste pierde su luz en silencio".

Marte, en la mitología romana, es el dios de la guerra, y se cree que la profecía sugiere que el conflicto podría continuar. Las predicciones del también físico francés suelen ser increíblemente vagas y está sujetas a la interpretación de cada personas, ya que fueron escritas en una mezcla de francés, latín, griego, italiano y el idioma local.

Una guerra mundial en 2026, la predicción de Baba Vanga

La mujer fue una mística, clarividente y herbolaria búlgara conocida como la "Nostradamus de los Balcanes", quien habría quedado ciega a los 12 años tras un tornado, el que le dio ciertas habilidades proféticas.

Décadas después de su muerte, las supuestas visiones de Baba Vanga resurgen con fuerza cada vez que el escenario internacional se tensiona. "Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad", indica en una de sus proclamaciones, que se vinculan con la escalada de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán.

También se suma la profecía: “Occidente caerá y Rusia se alzará”, interpretado por muchos como un reflejo de la influencia creciente de Moscú mientras se mantienen los enfrentamientos en Ucrania, sin una resolución visible.

Baba Vanga

Las profecías que ya se cumplieron hasta el momento

Uno de los casos más citados por Baba Vanga es una frase atribuida en 1989, interpretada luego como una referencia a los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, cuando habló de "dos hermanos estadounidenses atacados por pájaros de acero que chorrean sangre".

A esta lista se suman interpretaciones que vinculan sus palabras con el tsunami del océano Índico en 2004, porque, entre otras cosas, señaló que "una ola enorme azotaría la costa y los pueblos y la gente desaparecerían bajo el agua".

Por otro lado, a Nostradamus se le adjudica que predijo el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en 1945, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, con su profecía: "En dos ciudades habrá azotes como nunca se ha visto".

Algunos creen que su profecía en la Cuarteta 1.87 es una prueba de que predijo los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. "Llamas estremecedoras rugen desde el centro del mundo/ Y hacen temblar la tierra alrededor de una 'Nueva Ciudad'".