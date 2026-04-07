Así fue la impactante explosión bajo un puente en Panamá que dejó un muerto

El incendio de tres camiones cisterna generó una intensa columna de humo y provocó heridas en bomberos y empleados de la empresa donde ocurrió el hecho.

La víctima fatal quedó atrapada entre los camiones luego de la explosión en Panamá.

Una explosión de camiones cisterna que quedó registrada en video generó una violenta llamarada bajo el Puente de las Américas, en Panamá , y dejó un muerto y al menos cuatro heridos. Todo ocurrió este lunes en un complejo donde operan vehículos de transporte y almacenamiento de combustibles, ubicado junto al canal interoceánico.

Las imágenes tomadas por cámaras de videovigilancia muestran el momento en que el fuego se expande con rapidez desde una de las unidades hacia otras dos, mientras una columna de humo espeso se eleva por encima de la estructura vial.

La detonación alcanzó la parte superior del puente en un contexto en el que, según los videos, había una intensa circulación vehicular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BCBRP/status/2041294527755903294&partner=&hide_thread=false Impactante explosión bajo el Puente de las Américas: cisternas en llamas y vehículos afectados. Autoridades piden evitar el área y ceder paso a emergencias. pic.twitter.com/8soDFsNdns — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 6, 2026

El siniestro derivó en un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de más de 75 efectivos y 45 vehículos del cuerpo de bomberos, que lograron controlar el incendio en su totalidad tras varias horas de trabajo.

Cómo murió la víctima en la explosión

La víctima fatal quedó atrapada entre los camiones durante el avance de las llamas. Según confirmó Bomberos de Panamá, se trataría de un trabajador del predio.

En el mismo hecho, dos bomberos resultaron heridos con quemaduras producto del “combate con el incendio” y fueron trasladados a centros de salud, “gracias a dios fuera de peligro”, indicó la misma fuente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BCBRP/status/2041336487166275953&partner=&hide_thread=false Emergencia atendida: 2 bomberos lesionados fuera de peligro , 2 civiles con afectaciones leves. Se confirma 1 fallecido. Autoridades realizan investigaciones en el sitio. pic.twitter.com/PjEZnAArCU — Bomberos De Panamá (@BCBRP) April 7, 2026

Mientras tanto, otras dos personas de la empresa presentaron “lesiones menores y también afectaciones a nivel hemodinámico con respecto a hipertensión arterial, producto de la histeria que se dio en el lugar”.

El Ministerio Público inició una investigación para establecer cómo se originó el fuego en el predio donde operan las unidades de carga de combustible.

Cómo quedó el puente tras el incidente

El Puente de las Américas fue cerrado de manera preventiva tras la explosión. Equipos técnicos comenzaron inspecciones para determinar si la estructura sufrió daños por la exposición al calor y las llamas.

El Ministerio de Obras Públicas indicó que la circulación permanecería interrumpida hasta que se confirme que el paso es seguro. Ante ese panorama, la Policía Nacional implementó un sistema de inversión temporal de carriles en el Puente Centenario para facilitar el tránsito desde Arraiján hacia la capital y reducir el impacto en la circulación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2041317338788647188&partner=&hide_thread=false Teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del P. De las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Pma. Oeste será irregular. Solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 7, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió sobre las complicaciones en la movilidad. “Teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del P. De las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Pma. Oeste será irregular”, indicó en la red social X.

En el mismo mensaje, añadió: “Solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas, así como al sector privado que se tengan las consideraciones necesarias. Esperemos recobrar normalidad lo antes posible. Gracias”.

A pesar de la magnitud del incendio, la Autoridad Marítima informó que no hubo afectaciones en las operaciones del canal de Panamá.