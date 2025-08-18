Trágica explosión en una fábrica de armas: 20 muertos y más de 130 heridos en Rusia

Restos de la fábrica Elastik en Riazán, Rusia, tras la explosión que dejó 20 muertos y más de un centenar de heridos.

La ciudad de Riazán, en Rusia, se vio sacudida por una explosión en la fábrica de armas Elastik, ubicada a 200 kilómetros al sureste de Moscú. El siniestro dejó un saldo de 20 personas fallecidas y 134 heridas , incluyendo 31 internadas, según confirmaron las autoridades locales.

Debido a la magnitud del accidente, el gobierno decretó una jornada de duelo en memoria de las víctimas y movilizó a equipos de emergencia para controlar los daños en el complejo industrial.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia muestran paredes derrumbadas y escombros que dificultaron las labores de rescate . Tres días después de la detonación, brigadas especializadas continuaban trabajando para remover material peligroso y garantizar la seguridad de la zona.

Explosión mortal conmueve a Rusia: 20 muertos en una fábrica de armas

El impacto del estallido generó alarma no solo por la pérdida de vidas, sino por los riesgos asociados al manejo de explosivos y municiones, componentes centrales de la actividad de la planta.

Investigaciones y antecedentes de negligencia

Las autoridades rusas descartaron en un primer momento la posibilidad de un ataque externo. El Comité de Investigación abrió una causa penal por presunta violación de normas de seguridad industrial, con la hipótesis de que la explosión se originó por la manipulación inadecuada de proyectiles dentro de la fábrica. La cadena de Telegram 112, cercana a las fuerzas de seguridad, respaldó esta versión.

Elastik ya fue escenario de un accidente en 2021 que dejó 17 muertos. En esa ocasión, varios funcionarios fueron condenados por negligencia en la implementación de protocolos de seguridad.

fabrica2 Equipos de emergencia trabajando entre los escombros de la fábrica de armas en Rusia, intentando garantizar la seguridad de la zona.

Según medios locales, la fábrica había recibido advertencias por irregularidades en sus procedimientos en los últimos años. Expertos destacan que los accidentes industriales en Rusia suelen vincularse al deterioro de infraestructuras construidas en la era soviética y al cumplimiento deficiente de normas laborales, sobre todo en sectores estratégicos como el armamentístico o el energético.

Contexto de tensión y repercusiones

El accidente ocurre en un contexto de elevada tensión para Rusia, en medio de la guerra con Ucrania iniciada en febrero de 2022. La escalada de bombardeos y ataques con drones por parte de Kiev llevó al país a reforzar la seguridad en fábricas e instalaciones militares. Pese a ello, la explosión en Riazán se atribuyó a fallas internas y no a un ataque externo, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de ciertas plantas estratégicas.

La tragedia de Elastik reabre la discusión sobre los estándares de seguridad en instalaciones de armamento y la protección de los trabajadores. Con 20 muertos y más de un centenar de heridos, este incidente se suma a una larga serie de accidentes en fábricas que golpean al país y expone la fragilidad de un sector clave en plena confrontación bélica.

La población del lugar y las autoridades enfrentan ahora el desafío de garantizar que hechos similares no se repitan, en tanto que el dolor por las víctimas permanece latente en Riazán.