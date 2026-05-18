Un joven de Río Grande murió tras pasar 6 días internado. El estallido fue apenas unas horas antes de un caso similar que se llevó tres vidas en Santa Cruz.

Otra muerte por gas: su hermana lo encontró desmayado, salió a pedir ayuda y la casa explotó a sus espaldas.

Un joven de apenas 24 años murió en el Hospital Regional de Río Grande, en Tierra del Fuego , seis días después de la explosión que destruyó la vivienda que habitaba.

Igual que en un caso muy similar ocurrido apenas unas horas después en Santa Cruz , que conmocionó al país con la muerte de dos adultos y un buebé, la causa de la tragedia fue un problema con el gas .

El accidente ocurrió el sábado 9 de mayo de 2026 cerca del mediodía en el barrio Esperanza de la margen sur de la ciudad.

Martín Corvalán (a quien algunos medios fueguinos también identificaron como Matías) fue rescatado entre los restos de su vivienda e internado de urgencia con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Pese al esfuerzo sostenido de los médicos del hospital durante casi una semana, Martín Corvalán no resistió más y murió por la gravedad de las lesiones.

La decisión desesperada que salvó a la hermana

La secuencia de hechos que se dio ese mediodía en Pasaje Lauja duró apenas unos minutos, entre los intentos desesperados de la hermana, primero por salvarlo y luego para pedir ayuda, y la posterior explosión.

La joven llegó al domicilio y encontró a Martín tendido e inconsciente en el suelo, mientras un intenso olor a gas invadía cada rincón de la construcción que Diario Prensa describió como precaria.

La joven intentó reanimarlo. Lo sacudió. Quiso arrastrarlo hacia afuera. Pero el cuerpo le resultó demasiado pesado. Sin poder moverlo, salió corriendo a buscar ayuda entre los vecinos.

Fue instantes después de esa decisión, mientras ella se alejaba de la puerta de acceso, cuando la vivienda estalló.

Explosión y onda expansiva

Según informó Pablo Cabrera, jefe de bomberos de la policía, en declaraciones a TV Pública Noticias, el estallido se produjo por una “deflagración” por acumulacción del gas de una garrafa en el domicilio de Pasaje Lauja al 200.

“Es una explosión de magnitud leve”, explicó el subcomisario, quien igualmente detalló que la violencia fue suficiente como para derrumbar la vivienda, desplazando puertas y ventanas.

Joven Fallecido por explosion de gas en Río Grande - Tierra del Fuego - jefe de bomberos 2 El subcomisario Pablo Cabrera, jefe de bomberos en Río Grande, Tierra del Fuego. Captura Youtube TVP Noticias

La onda expansiva no solo destruyó por completo la estructura, sino que además despidió maderas y chapas por todo el perímetro, que según precisó el subcomisario en algunos casos impactaron contra algunos autos estacionados.

Sin daños en viviendas cercanas

Más allá de ese incidente, no hubo daños en viviendas aledañas y, a diferencia de lo que sucedió en Santa Cruz, en este caso no hubo un incendio de grandes proporciones.

“Se generó un principio de incendio que fue rápidamente controlado”, explicó el jefe de bomberos.

Vecinos y personal de emergencia extrajeron a Martín de entre los escombros y fue trasladado al hospital mediante un operativo sanitario especial.

Además del personal de bomberos, en el lugar trabajaron peritos de la Comisaría Cuarta de la policía de Tierra del Fuego.

Seis días en terapia intensiva

Además de las quemaduras en el 80% del cuerpo, Corvalán presentaba un grave compromiso en las vías aéreas internas.

Los médicos tuvieron que conectarlo a respiración mecánica desde el primer momento.

Durante casi una semana, le hicieron limpiezas quirúrgicas permanentes y analgesia para tratar las lesiones sin que sufriera dolores.

Su estado fue descrito en todo momento como sumamente delicado y reservado.

La tragedia de Santa Cruz

Apenas unas horas después de la explosión que terminaría con la vida de Martín Corvalán, en un punto relativamente cercano de la Patagonia Austral, otro estallido por un aparente escape de gas causó la muerte de dos adultos y un bebé, además de heridas en otras 13 personas, algunas de gravedad.

En la madrugada del domingo 10 de mayo, el estallido por una fuga de gas destruyó una unidad de un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno.

La detonación arrasó al menos una de las unidades del complejo y el fuego se propagó con rapidez hacia las viviendas contiguas.

Vecinos del barrio intentaron auxiliar a los atrapados hasta la llegada de bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz, que trabajaron durante horas removiendo escombros para rescatar los cuerpos.

explosion santa cruz bebe

Además de los fallecidos, entre los heridos hubo 8 que quedaron internados con quemaduras en hasta el 80% del cuerpo, cinco de ellos menores de entre 8 y 12 años, que fueron trasladados al Hospital de Caleta Olivia, de mayor complejidad.

Dos nenas derivadas al Garrahan

Entre estos últimos, dos nenas fueron derivadas luego al Hospital Garrahan porteño.

La madre de una de ellas, en tanto, permanecía en terapia intensiva y con respirador en el hospital de Las Heras.

La principal línea de investigación apuntó a una falla en las instalaciones de gas.

El lunes posterior a la tragedia, la municipalidad de Perito Moreno decretó asueto administrativo para concentrar recursos en la asistencia a los damnificados, mientras los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron sus protocolos de emergencia.

En ese momento, no muy lejos, en Río Grande, Martín Corvalán todavía luchaba por su vida, que finalmente se apagó el viernes 15 de mayo de 2026.