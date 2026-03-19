La trágica muerte del turista estadounidense en Ushuaia: "Cayó unos 90 metros"

Salió a recorrer un sendero y no volvió. La Policía de Tierra del Fuego lo halló tres días después. No tenía indumentaria adecuada para el trekking.

Un accidente, posible un resbalón o un tropezón, y una muerte brutal y trágica: estas son las primeras conclusiones de las pericias que llevan adelante la Justicia de Tierra del Fuego y la Policía de Ushuaia , sobre el fallecimiento de Sean Christopher Bartel , el turista estadounidense de 37 años que fue hallado sin vida el domingo en un sendero de la Reserva Natural Valle Tierra Mayor, al que había ido tres días antes.

El cuerpo de Bartel apareció en el sendero hacia la Laguna Esmeralda, un recorrido clásico de trekking de 4,5 kilómetros de extensión entre bosques y turbales, situado a unos 18 kilómetros de la capital fueguina.

El jefe de la Comisaría Primera de Ushuaia , Martín Bobba, fue quien expresó que el norteamericano encontrado sin vida había tenido “una muerte trágica”, tras una caída al vacío desde gran altura.

Lo encontraron cerca del glaciar Ojo del Albino, un imponente punto panorámico del sendero.

El sendero de Laguna Esmeralda, en Ushuaia El sendero de Laguna Esmeralda, en Ushuaia.

Bobba agregó que, de acuerdo con las primeras pesquisas, la caída habría sido “de unos 90 metros”. Si bien no hubo una confirmación oficial, el motivo habría sido accidental: un resbalón o un tropiezo, cuando Bartel se hallaba en un desfiladero.

Las primeras sospechas, cuando no volvió a Ushuaia

El jefe policial agregó que “según la información” con la que contaban los investigadores hasta el momento, el turista no contaba con “toda la indumentaria necesaria para una travesía de este tipo”.

Si bien no es un camino que requiera un entrenamiento especial, el sendero de Laguna Esmeralda es de dificultad media y se recomienda utilizar botas de trekking impermeable, ya que siempre hay barro, y no moverse más allá de los senderos.

La desaparición de Bartel se constató el sábado. El hombre había alquilado un departamento en Ushuaia y debía devolverlo ese mismo día, pero nunca apareció a entregar las llaves.

La imagen de la cámara de seguridad, cuando Sean Bartel salió del departamento de Ushuaia La imagen de la cámara de seguridad, cuando Sean Bartel salió del departamento de Ushuaia.

La dueña de la propiedad se acercó a la comisaría porque no podía contactarlo e inmediatamente comenzaron las investigaciones.

"Dimos con que el había alquilado un Toyota Etios blanco, lo que nos llevó a buscar el vehículo por la ciudad", relató el funcionario policial.

Un día más tarde encontraron el automóvil en el estacionamiento de Laguna Esmeralda e inmediatamente se inició la búsqueda con la participación de la Policía fueguina, personal de la División Delitos Complejos, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y la colaboración de 22 rescatistas.

Contactos con la embajada de los Estados Unidos

A la vez, mediante el análisis de cámaras de seguridad, confirmaron que el jueves a las 8 había salido del departamento que alquilaba y que llevaba un atuendo no muy adecuado para actividades de trekking en zonas de montaña.

Tras una intensa búsqueda que se extendió durante 24 horas, lo encontraron muerto en el sendero, a más de tres kilómetros del punto de acceso al recorrido, ubicado junto a la Ruta Nacional 3.

"Con respecto a la familia, la embajada ya se puso en contacto con un hermano de él. Una vez que se concluya con las pericias sobre el cuerpo (aún se esperaban los resultados de la autopsia), la misma embajada se encargará de hacer el traslado hacia los Estados Unidos", indicó el comisario.