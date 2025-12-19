Iban de Ushuaia a Capital a pasar las fiestas y volcaron en la Ruta 3

Según se informó, el hombre que manejaba se quedó dormido. Ya habían recorrido más de 1.200 kilómetros desde Tierra del Fuego . No reportaron heridos graves.

Una vez más, la Ruta Nacional N° 3 fue escenario de un importante accidente de tránsito. En esta ocasión, las víctimas fueron los integrantes de una familia que se trasladaba desde Ushuaia hacia Buenos Aires para pasar la temporada de las fiestas y protagonizó un violento vuelco antes de llegar a Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

El incidente vial tuvo lugar cuando el conductor perdió el control de la camioneta en la que viajaba junto con su esposa, sus dos hijas menores de edad, y otra mujer. No hubo otros vehículos involucrados.

Ocurrió unos 18 kilómetros al sur de la ciudad de Caleta Olivia, en inmediaciones del sector conocido como Cañadón Minerales. La familia iba hacia Capital Federal para pasar unos días de vacaciones durante las fiestas, según informaron medios locales.

La camioneta Toyota Hilux gris terminó cayendo a un barranco tras despistarse en un tramo recto de la calzada, por causas que oficialmente aún se encuentran bajo investigación.

Un largo viaje desde Ushuaia

De acuerdo con las primeras informaciones posteriores al vuelco, el hombre -identificado como Damián Gonzalo Mesquida, de unos 40 años de edad, empleado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Santa Cruz- se habría quedado dormido mientras manejaba, tras el extenso camino ya recorrido, de más de 1.200 kilómetros.

Debido a esto, perdió el control de la camioneta que derrapó, cruzó la banquina del lado costero y finalmente dio un vuelco de campana, quedando con las ruedas hacia arriba y con importantes daños en su estructura, especialmente en la cabina.

Junto con el hombre que manejaba iban en la camioneta su esposa, la madre de uno de los dos -aunque este dato no fue confirmado aún oficialmente por la Policía de Santa Cruz-, y las dos hijas del matrimonio, una de 16 años de edad y otra de 7.

Debido a la magnitud del impacto, los daños que sufrió el vehículo y la posición en que terminó, quedaron atrapados dentro del habitáculo

Otros automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en detenerse y brindar ayuda, colaborando en el rescate de las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Iban con los cinturones puestos

Tras el arribo al lugar de efectivos de la Policía y ambulancias del sistema de salud, todos los acompañantes del conductor fueron trasladados al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia, para realizarles una evaluación médica. Hasta el momento no se informó oficialmente que presentaran lesiones de gravedad.

Mesquida, en cambio, no requirió traslado hospitalario y permaneció en el lugar del accidente, donde fue asistido por efectivos de la Comisaría Tercera de la ciudad santacruceña.

Según se informó, la Policía decidió dejar que el hombre se quedara allí ya que se advirtió que se encontraba en un estado nervioso complejo y manifestó preocupación por la seguridad de las valijas y otros elementos que salieron despedidos del habitáculo y quedaron esparcidos.

Las autoridades y equipos de rescate destacaron que todos viajaban con los cinturones de seguridad puestos y la niña de 7 años, correctamente sujeta en una silla de seguridad reglamentaria ubicada sobre el asiento trasero, un elemento que habría resultado determinante para reducir las consecuencias del impacto y preservar su integridad física.