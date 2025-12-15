Tierra del Fuego: el turismo arqueológico invita a conocer cómo se vivía en la isla hace 8 mil años

Científicos del Conicet dan charlas a visitantes extranjeros en Ushuaia y desarrollaron cartelería y folletos informativos en el Parque Nacional.

A través de un convenio con National Geographic y la convocatoria de una operadora turística local, arqueólogos del Conicet desarrollan propuestas de turismo científico en Ushuaia , con foco en las poblaciones originarias que habitaron hace miles de años la isla de Tierra del Fuego.

Este turismo arqueológico tiene una vertiente en charlas para visitantes extranjeros organizadas por la agencia de turismo, y también en cartelería dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego , desarrollada por el Conicet en colaboración con una comunidad indígena local.

El Grupo de Arqueología y Paleoecología de Costas del Centro Austral de Investigaciones Científicas del Conicet ( CADIC-Conicet ) está conformado por científicos que estudian a la relación que establecieron desde hace ocho milenios las poblaciones humanas cazadoras-recolectoras con los ecosistemas marinos y litorales en las costas del Canal Beagle y de la Isla de los Estados.

Con el bagaje que les dan las investigaciones que se desarrollan desde hace cinco décadas en la institución estatal, estos científicos fueron convocados por la empresa G Adventures, en convenio con National Geographic, para llevar adelante actividades orientadas a turistas interesados en contenidos científicos sobre los pueblos originarios de la región sur de Tierra del Fuego.

Visitas y charlas “para los que no saben nada”

“La particular demanda requerida nos enfrentó a la necesidad de crear una narrativa accesible para turistas que no supieran nada del tema, ya que esta propuesta es para la mayoría de los turistas su primer acercamiento a la problemática indígena de Sudamérica”, contó la investigadora del Conicet Ana Butto, especialista en el registro etnográfico fueguino y una de las responsables del vínculo con la empresa turística que tiene su base en Canadá y opera en la Argentina fundamentalmente en la Patagonia.

Fotografías tomadas por Martín Gusinde en Tierra del Fuego a principios del siglo XX ilustran los cuadernillos para el turismo

El dispositivo de divulgación científica creado para el turismo consiste en el dictado de una secuencia de charlas para contingentes provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, India y Gran Bretaña, entre otros.

Las visitas, que abarcan un semestre al año, se llevan a cabo como parte de una propuesta turística que ofrece una experiencia de aproximación a la arqueología, la historia y la actualidad de los pueblos originarios de Tierra del Fuego.

Parque Nacional Tierra del Fuego: cartelería y cuadernillos

Años atrás, el mismo grupo de trabajo desarrolló el proyecto “Puesta en valor del patrimonio arqueológico del Parque Nacional Tierra del Fuego”. Se trató de la elaboración de cartelería, ilustraciones y cuadernillos con información acerca de los modos de vida de los pueblos originarios que habitaron las costas del Canal Beagle desde hace miles de años.

Aquel proyecto contó con la participación de integrantes de la comunidad indígena Yagán Paiakoala de Tierra del Fuego, quienes aportaron su perspectiva en la redacción de los guiones de la cartelería y en la elaboración de las ilustraciones de las escenas de la vida cotidiana en el pasado.

En dicha oportunidad se realizaron carteles interpretativos y cuadernillos con información más amplia, gratuitos y escritos en español, inglés y portugués.

“Se buscó transmitir la profundidad temporal de la presencia de los pueblos originarios en la región, su modo de vida en el pasado, así como también incorporar la perspectiva de un pueblo presente y vivo”, destacó Angélica Tivoli, científica del Conicet responsable de aquel proyecto.

El Parque Nacional Tierra del Fuego recibe gran cantidad de visitantes cada año, tanto del país como del exterior, que principalmente recorren los dos senderos en los cuales se ha colocado la cartelería.

Al ser de distribución gratuita y estar en tres idiomas, los cuadernillos no solo resultan de interés para los visitantes sino que, a la vez, constituyen un material didáctico que puede ser de utilidad para la comunidad educativa de la provincia.