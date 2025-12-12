Por primera vez toman imágenes a 173 metros de profundidad en el Golfo Nuevo de Península Valdés

Las logró una expedición organizada por dos pymes de Puerto Madryn . Participaron científicos del Conicet y la Universidad de La Plata.

Una expedición realizada de manera conjunta por dos pymes de Puerto Madryn con la participación de científicos del Centro Nacional Patagónico del Conicet (Cenpat-Conicet) y de la Universidad de La Plata , logró obtener por primera vez imágenes y datos reales del fondo marino del Golfo Nuevo, a 173 metros de profundidad, del lado sur de la Península Valdés , en la provincia de Chubut .

La investigación fue encabezada por la empresa de robótica submarina Mariscope Argentina y la operadora turística Whales Argentina, que proporcionó la logística y la embarcación Pinino VII.

La inmersión se llevó a cabo la semana pasada, durante la realizacion de las XII Jornadas de Ciencias del Mar de Puerto Madryn.

Los registros obtenidos a través del ROV (robot submarino no tripulado operado de manera remota) mostraron una «riqueza de fauna y flora impresionante», según explicó el oceanógrafo Christian Haag, de Mariscope. El científico enfatizó que se encontraron con un fondo mucho más diverso y poblado que las zonas costeras del Golfo.

Descubrimientos y sorpresas en Península Valdés

Biólogos y otros especialistas del Cenpat-Conicet y la Universidad de La Plata que tomaron parte de la expedición sugirieron que la enorme biodiversidad hallada se debe a las características únicas de ese sector, marcadas por una alta oxigenación, fuerte corriente y constante recambio de agua en la boca del Golfo, condiciones ideales para el desarrollo cadenas alimentarias complejas.

El equipo que realizó la expedición submarina al Golfo Nuevo, en Península Valdés, a bordo del Pinino VII El equipo que realizó la expedición submarina al Golfo Nuevo, en Península Valdés, a bordo del Pinino VII.

“Si se pudiera traer ese fondo” a zonas menos profundas “estaría buenísimo para bucearlo”, fue la gráfica expresión de Haag acerca de lo que llegaron a ver.

En base a lo hallado en esta primera expedición, también se considera que podrían existir especies desconocidas, aunque es prematuro asegurarlo y requerirá de futuras expediciones de muestreo e investigación más profunda.

Menos espectacular pero más revelador fue, sin embargo, un descubrimiento geológico: el robot registró la presencia de canto rodado y piedras grandes a profundidades de 120 a 150 metros, formando un sustrato duro totalmente diferente al del resto del Golfo, que se caracteriza por tener fondos de arena o fango.

Esta observación confirma la hipótesis que postula que el Golfo Nuevo, en eras geológicas pasadas, estuvo cerrado, y que las fuertes corrientes que hoy entran y salen del Golfo, que incluso generaron formaciones de arenaen el fondo, habrían erosionado la antigua barrera, abriéndolo al mar.

Tecnología como para llegar más lejos

«Estamos, como tantas veces, intentando innovar, traer cosas nuevas, aportar algo a la historia de Puerto Madryn», celebró Haag, y subrayó que el proyecto se llevó adelante sin ninguna financiación ajena, basándose en una colaboración de más de 15 años. «Somos dos pymes que unen esfuerzo por la mera curiosidad. Nos gusta hacer las cosas, descubrir cosas nuevas, el mar es nuestra pasión», dijo.

El oceanógrafo y empresario remarcó que en la región está disponible la tecnología necesaria para investigaciones como esta e incluso más complejas.

«Hace 15 años que hay robótica aquí y que se puede usar. Nosotros tenemos capacidad hasta 1.000 metros con robots, y cámaras que bajan hasta 6.000 metros. Hay tecnología, hay capacidad, está aquí en Madryn y simplemente hay que usarla», advirtió.