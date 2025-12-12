Chubut: el asesino de Mayra Maidana no pudo convencer al jurado popular y fue condenado por femicidio

Admitió haber matado a la mujer que conoció por Tinder , pero dijo que fue en un robo y no por el vínculo. No funcionó y quedó a un paso de la prisión perpetua.

Un jurado popular de Chubut declaró culpable a Pablo Fernando Moyano por homicidio triplemente agravado de Myrna Maidana , la auxiliar docente asesinada el 11 de junio del año pasado en su vivienda del Área 16 de Rawson . La decisión avaló la calificación penal que sostuvo desde el inicio la fiscal general Laura Castagno y su equipo, y deja al condenado a un paso de la prisión perpetua por femicidio .

Los 12 ciudadanos deliberaron durante dos horas y media a puertas cerradas en la tarde del jueves, consultando a la jueza de garantías Laura Martini , quien en los próximos días deberá convalidar la pena máxima, justamente lo que junto a su abogado defensor Moyano intentó evitar por todos los medios.

Sucede que en este proceso la autoría del crimen nunca estuvo en discusión. El debate se centró en determinar si se trató de un homicidio simple durante un robo o de un femicidio enmascarado, como sostenía la acusación, que formuló tres agravantes: existía una relación sentimental entre el acusado y la víctima, el crimen fue en contexto de violencia de género y también para lograr impunidad.

Temprano a la mañana y antes de los alegatos y el veredicto, el jurado popular escuchó por segunda vez al al acusado, que volvió a declarar. Como el día anterior, admitió ser el autor del crimen pero intentó una vez más convencer a los ciudadanos de que no se trató de un femicidio y mucho menos de una violación o abuso, como había circulado en las redes sociales.

Reiteró su versión: que luego de distanciarse de la mujer que había conocido por Tinder y -supuestamente- apenas vio unas pocas veces, había ido a robarle a su casa, momento en que ella regresó inesperadamente, por lo que fue descubierto y todo terminó muy mal. Nuevamente, pidió disculpas a la familia. “No merecía terminar así”, dijo sobre Myrna.

El crimen en Chubut: golpes, ataduras y puñaladas

Según la reconstrucción presentada por la fiscal Castagno, el asesinato ocurrió cuando Myrna llegó a su domicilio tras terminar su jornada laboral en la Escuela Politécnica. Allí se topó con Moyano dentro de su casa.

La acusación sostuvo que el hombre la golpeó con tal violencia que la dejó semiinconsciente, provocándole incluso la pérdida de varias piezas dentales. Mientras la mujer se encontraba en ese estado, le ató los pies y las manos detrás de la espalda con cinta adhesiva.

Luego procedió a estrangularla. Y como Myrna seguía con vida, tomó un elemento cortopunzante y le dio varios puntazos en la cara y el cuello, causándole finalmente la muerte.

Myrna Maydana, asesinada por un hombre que conoció en Tinder - Rawson - Chubut

La investigación estableció que esa misma noche, el remisero estuvo con otra mujer a quien le obsequió un perfume importado que pertenecía a la víctima. Le dijo que una pasajera lo había olvidado en el auto que usaba para trabajar.

La protagonista de esa historia, una docente de Trelew -donde Moyano vivía en un inquilinato- declaró antes de los alegatos y confirmó lo del perfume, pero además dijo que a ella -a la que también conoció por Tinder- el remisero también le había pedido un espacio para vivir en su casa. Lo mismo que le había propuesto a Myrna, lo cual poco a poco fue derivando en el fin del contacto, por desconfianza y miedo. “Yo daba con el mismo perfil que Myrna”, analizó la docente ante el jurado.

Pruebas científicas, alegatos y condena

Entre los testimonios de la mañana también se destacó el del licenciado en criminalística Julio Canteriño, del Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General del Chubut. El investigador reconstruyó los horarios, movimientos de la víctima y el victimario, además de la mecánica del crimen, basándose en las pericias científicas recogidas en la escena.

El defensor del imputado había dicho que el golpe en el rosto de Myrna correspondía a que, en un forcejeo inicial entre ambos, habían caído y se había golpeado contra el suelo. Y que a partir de esa circunstancia, su representado “entro en shock” y no recuerda nada de lo que pasó.

Antes de los alegatos también declararon amigas y compañeras de trabajo de Myrna, y la propietaria de la agencia de remis para la cual trabajaba el acusado. Y un vecino de Trelew que se encontraba circunstancialmente en el inquilinato donde vivía el homicida relató el momento en que Moyano arribó con el vehículo de la docente cargado con los elementos robados de la casa de la víctima.

Pablo Moyano, el remisero de Rawson que confesó el crimen de una mujer que conocio por Tinder Pablo Moyano, el remisero que confesó haber matado a Myrna Maidana en Chubut.

La fiscal general Laura Castagno afirmó que existía una relación sentimental entre ambos, aunque al momento del hecho se estaban distanciando y no convivían. "Es innegable", indicó al justificar que se produjo un femicidio, basándose en los mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos.

También señaló que las dos veces que declaró Moyano, no lo hizo jurando decir la verdad. Describió que el día del homicidio "la acechó, la esperó y luego descargó una violencia brutal. ¿De qué robo estamos hablando?", se preguntó la fiscal.

Mirando directamente a los miembros del jurado popular, Castagno pidió que se lo halle culpable por el delito de homicidio triplemente agravado.

El defensor oficial que representó al imputado aseguró que no había entre ambos una relación de pareja porque se habían conocido hacía poco tiempo y porque el vínculo no era público. Y dijo confiar en que el jurado popular tendría en cuenta el beneficio de la duda. "Fue un robo con un final fatídico. Con las pruebas aportadas en este juicio, los miembros del jurado tienen el deber de ser justos al momento de deliberar", indicó.

Luego de escuchar el veredicto del jurado popular, le quedó un último intento. Convencer a la jueza que por el hecho de haber confesado el crimen, y no tener antecedentes, Moyano podría evitar la prisión perpetua. Ahora, define la magistrada.