Chubut: piden destituir a un juez que usó IA en una sentencia y se olvidó de borrar la introducción

Dejó la frase que decía "tienes el punto IV listo para copiar y pegar". La causa, por un robo en Esquel , debió ser anulada. Se lo acusa de más irregularidades.

Abogados de Chubut presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de esa provincia para que se evalúe la apertura de un juicio de destitución contra Carlos Richeri, juez penal de Esquel , por una serie de conductas que, según el escrito, encuadran en la causal de “mal desempeño”.

La denuncia, formalizada por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Federico Ruffa y José Raúl Heredia, menciona, entre otras irregularidades y como punto fundamental, una sentencia dictada por Richeri en junio pasado, y que fue anulada por la Cámara Penal de Esquel tras detectar que el juez había utilizado un chat de inteligencia artificial para redactarla.

La forma en la cual los camaristas Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme descubrieron la maniobra del juez penal fue muy simple: Richeri olvidó borrar la frase que decía “ aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar ”.

Los jueces de cámara consideraron -de manera obvia- que se había utilizado IA sin supervisión verificable, lo que vulneró el debido proceso y comprometió la trazabilidad del razonamiento judicial. Esto derivó en la anulación del juicio, que correspondía a un caso de robo simple.

Chubut: una burla en Instagram

En la denuncia actual, los tres abogados toman el argumento de que Richeri “no ejerció correctamente la supervisión y el control humano obligatorio”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Richeri (@carlosricheri)

Además, cuentan un episodio posterior en el cual el juez de Esquel se burló públicamente de los camaristas y para eso volvió a apelar a Chatgpt.

Tras la anulación de la causa, Richeri publicó en Instagram un video en el que le hacía una pregunta al asistente de inteligencia artificial y, supuestamente, obtenía esta respuesta: “Lo siento Carlos, no hay ninguna herramienta disponible en todo el mundo; pero en Esquel hay tres iluminados, que sólo leyendo, sin acompañamiento pericial ni rigor forense pueden afirmar si un archivo fue editado con inteligencia artificial”.

Publicidad y negocios en Tribunales

Las denuncias no se quedan en los episodios con la inteligencia artificial. También se lo acusa al juez de dirigir una estructura comercial paralela a su actividad, denominada Neo Litigantes o Neo Litigantes Academy, a través de la cual ofrece cursos, clases grabadas, talleres y asesoramiento a abogados y funcionarios judiciales.

Los letrados aseguran que Richeri “ha montado una verdadera empresa comercial” que excede el marco permitido para la docencia universitaria, ya que no cuenta con aval académico y funciona como emprendimiento privado. La publicidad del espacio promete enseñar a “encontrar la falla en toda acusación en 15 minutos”.

También se indica que varios sectores y elementos de los Tribunales de Esquel —incluyendo despacho, sala de audiencias, mobiliario, la bandera argentina— fueron usados para promocionar la academia mediante videos y fotografías, lo que constituiría un uso indebido de bienes públicos con fines comerciales y una transgresión a las normas de ética.

Los cursos -plantea la denuncia- ofrecían un acceso premium donde los participantes podían plantear “casos reales” y recibir asesoramiento directo. Para los abogados, esto implica que el juez ejercería de hecho como consultor jurídico, algo expresamente prohibido.