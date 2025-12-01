Esquel es "el mejor lugar del mundo" para ver el eclipse solar anular de 7 minutos: esperan 30.000 turistas

El fenómeno se verá en buena parte de la región norte de la Patagonia y la Costa Atlántica, pero la ciudad cordillerana de Chubut será el punto perfecto.

“Va a ser el mejor lugar del mundo para ver el eclipse”. La frase que soltó el operador y guía turístico Pablo Gerez indicó mejor que cualquier otra la expectativa que se vive en Esquel por el eclipse solar anular, que motivó un encuentro entre agentes del sector del turismo y autoridades municipales y del gobierno provincial de Chubut .

El eclipse solar anular se podrá ver el 7 de febrero de 2027 en varias regiones de la Argentina, especialmente en la Patagonia , y, debido a que el evento ocurrirá al mediodía, tendrá una duración excepcional de más de 7 minutos, l o que genera mucha expectativa en todo el mundo.

Un eclipse anular de sol como el que ocurrirá en esa fecha, se produce cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol pero sin cubrir a este último por completo, debido a que se encuentra en un punto de su órbita muy alejado de la tierra.

De Esquel a África

Entre las principales ciudades argentinas desde donde se podrá ver el eclipse están, junto con Esquel, las de Viedma, Mar del Plata y Bahía Blanca. El “anillo de fuego” también será visible en zonas de Chile, Uruguay y algunos países del centro de África.

Aunque el fenómeno se podrá apreciar a lo largo de una importante franja entre el norte de la Patagonia y la Costa Atlántica, Esquel será el punto clave y está claro que eso impactará en el turismo.

Como el astroturismo es una tendencia en auge a nivel mundial, habrá mucho turismo proveniente del exterior, además del intenso movimiento interno esperado para esa fecha, que con seguridad se verá incrementado puesto que la fecha del fenómeno natural caerá el domingo y coincidirá con el fin de semana largo de Carnaval.

Casi tantos turistas como habitantes

Para darse una idea de lo que puede llegar a ocurrir ligado al eclipse, hay que tener en cuenta que la población de Esquel no llega a los 40.000 habitantes y el total de turistas que esperan para febrero de 2027 ronda los 30.000.

Este dato obliga a planificar con anticipación tanto la promoción como la logística necesaria para recibir a tantas personas juntas y por eso se llevó a cabo del encuentro del que participaron la subsecretaria de Turismo de Esquel, Florencia Andolfatti, el delegado regional del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Alec Byrne, y referentes de agencias de la región.

En este contexto, Gerez sostuvo que los lugares que ofrecen condiciones óptimas para observar el “anillo de fuego” estarán en Esquel y en el Área Natural Protegida Piedra Parada, ubicada a unos 120 kilómetros de distancia de la ciudad yendo por la Ruta Provincial 12.

La llegada estimada de 30.000 personas obliga a trabajar en medidas de ordenamiento, promoción y diseño de experiencias turísticas que permitan distribuir la afluencia entre Esquel, Trevelin y otras localidades cercanas.

Entre las acciones que se analizan aparecen la articulación con agencias para crear paquetes turísticos específicos, campañas de comunicación en medios tradicionales y digitales, y la realización de viajes de prensa con periodistas de naturaleza del país y del exterior.