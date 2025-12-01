Dos borrachos corrían picadas en Comodoro Rivadavia y casi provocan una tragedia

Uno chocó de frente con otro vehículo cuya conductora debió ser hospitalizada. Se les detectó un elevadísimo nivel de alcohol en sangre.

Dos conductores alcoholizados que estaban corriendo picadas con sus vehículos estuvieron a punto de provocar una tragedia en la ciudad de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , y mandaron a una mujer al hospital con heridas cuya gravedad aún no fue informada por las autoridades del centro de salud.

La carrera clandestina se estaba llevando a cabo sobre la avenida Ítalo Dell’Oro, del barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia . A la altura de la curva del Hospital Militar, aproximadamente al 800 de la avenida, uno de los dos autos que corrían chocó de frente contra otro vehículo, conducido por una mujer.

El episodio tuvo lugar en pleno día, aproximadamente a las 15.30 de este sábado. Según informaron fuentes policiales, los que corrían la picada eran dos jóvenes de 22 y 19 años a bordo de un Volkswagen Bora y un Chevrolet Corsa, respectivamente.

Al intentar tomar la curva del Hospital, el conductor del Bora perdió el control de su automóvil, se cruzó al carril contrario de la avenida e impactó de manera frontal con un Volkswagen Vento que venía en sentido opuesto y era conducido por una mujer de 47 años.

Borracho, corría una picada y chocó de frente, en Comodoro Rivadavia El choque fue en la curva del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia.

Ambos vehículos quedaron destruidos y tanto el joven que iba al mando del Bora como la mujer del Vento debieron ser hospitalizados.

Con mucho alcohol en sangre

El joven que iba corriendo la picada fue derivado al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, en tanto que la mujer fue trasladada al Hospital Alvear, para una evaluación más profunda de sus heridas.

Hasta la mañana de este lunes, desde los centros médicos no habían brindado detalles acerca de la evolución clínica de ambos pacientes.

Lo que sí se supo fue que los dos jóvenes involucrados en la carrera ilegal y el grave accidente estaban manejando alcoholizados.

Los tests de alcoholemia realizados por los agentes de Tránsito indicaron para el joven que conducía el Chevrolet Corsa un nivel de 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor del Bora que chocó con la mujer dio positivo con 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre.

En Comodoro Rivadavia está vigente la norma de alcohol cero al volante, ya que la ciudad chubutense adhirió a la ley nacional. Por otro lado, según la Academia Nacional de Medicina, una alcoholemia superior a los 2 gramos por litro de sangre se considera muy elevada, puede generar pérdida de comprensión y deterioro de las sensaciones.

Comodoro Rivadavia: la investigación del hecho

La fiscal de guardia, Lorena Garate, intervino en el operativo y solicitó la actuación del Departamento Policial de Investigaciones (DPI). Una de las prioridades es reconstruir con precisión el itinerario de los vehículos y la táctica empleada en la supuesta picada previa al impacto.

Los investigadores pusieron el foco en el análisis de grabaciones de cámaras de la zona. Según trascendió, se están revisando imágenes obtenidas del natatorio municipal y de una ferretería ubicada en la intersección de Ítalo Dell’Oro y Teniente Giménez.

La Fiscalía no descarta la remisión del caso a juicio una vez evaluados los peritajes y testimonios recuperados de las cámaras de seguridad.

Por lo pronto, a los dos protagonistas de la picada se les labraron las actas correspondiente a las infracciones de tránsito cometidas y se les retiraron las licencias de conducir. Los tres automóviles involucrados en el accidente fueron secuestrados por las autoridades.