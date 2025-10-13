Santa Cruz: un jefe policial frenó el secuestro del auto a una menor sin registro y con padres influyentes

Lo suspendieron luego de que interrumpió un operativo de tránsito en Caleta Olivia . La chica al volante es hija de una funcionaria judicial y un conocido deportista local.

El comisario mayor suspendido estaba a cargo de la Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, con base en Caleta Olivia.

La Policía de Santa Cruz atraviesa una nueva ola de cuestionamientos después de que se conociera la suspensión de un alto jefe de la fuerza, director de la Regional Norte , con base en la ciudad de Caleta Olivia . La medida contra el comisario mayor Cristian Cancinos se aplicó luego de que, en medio de un operativo de tránsito, el oficial se comunicara imprevistamente con los responsables del control y les ordenara liberar un vehículo que debía ser secuestrado.

El episodio ocurrió en la zona de la costanera de la ciudad de El Gorosito , donde efectivos policiales y personal de tránsito interceptaron un auto luego de que la persona que iba manejando se había dado a la fuga al toparse con un control.

En ese momento, los agentes que lograron detener el vehículo constataron la razón de la huida: al volante iba una menor de edad que no tenía licencia de conducir ni tampoco el seguro obligatorio del coche. Segun se informó, iba acompañada de otras tres personas.

Tal como indican los protocolos en estos casos, los agentes enseguida se dispusieron a secuestrar el rodado. Pero cuando estaban en medio de ese trámite, llegaron al lugar los padres de la joven: un reconocido deportista local (del que por el momento no se conoció el nombre) y una funcionaria del Juzgado de Familia (su nombre tampoco trascendió).

El "argumento" de la funcionaria judicial de Santa Creuz

La mujer se opuso al procedimiento, argumentando que el auto pertenecía al Poder Judicial y haciendo valer su posición institucional, según indicaron las versiones publicadas en distintos medios santacruceños.

Los responsables del operativo obviamente se opusieron a los pedidos de la madre de la menor y resistieron al embate. Pero pocos minutos después, llegó el llamado del comisario mayor Cancinos para hablar con los efectivos presentes en el lugar. En una breve conversación, el alto jefe les ordenó dejar sin efecto el secuestro del vehículo.

Comisario mayor Cristian Cancinos - Caleta Olivia - Santa Cruz El comisario mayor Cristian Cisneros, de la policía de Santa Cruz.

Según da cuento la prensa locla, esa decisión del máximo responsable de la seguridad en el norte provincial no dejó más margen de acción, aunque también generó un profundo malestar entre el personal policial y de Tránsito que participaba del operativo, que nada pudo hacer ante la decisión de su superior.

Suspensión por 30 días

Fuentes extraoficiales confirmaron al diario La Opinión Austral que la suspensión es por 30 días y se fundamenta en una "mala actuación" en una cuestión administrativa.

Entretanto, la Regional Norte de la policía de Santa Cruz quedó a cargo del comisario mayor José Britos como director y de Gustavo Cerezo como subdirector.

La difusión del caso caso provocó indignación en la comunidad de Caleta Olivia y de la provincia en general, donde en los últimos tiempos se conocieron varios episodios irregulares protagonizados por policías, especialmente con uso excesivo de violencia.

Este caso, sin embargo, tiene condimientos extra porque el integrante de la fuerza cuestionado esta vez es un alto mando, y además actuó por presiones de una persona con influencia porque integra el poder judicial, más allá -además- del reconocimiento social del padre de la menor que conducía ilegalmente por la ciudad y que también pudo haber influido.