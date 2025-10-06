Una ciudad de Santa Cruz entró al Guinness con un choripán récord de casi 400 metros

Lo hicieron en Las Heras. Hasta 2024 Chile lideraba el ranking pero en 2025 tres ciudades argentinas lo superaron, y el sándwich patagónico fue el más largo.

La ciudad de Las Heras , en la provincia de Santa Cruz , logró la marca certificada para ingresar al Guinness de los Récords con un choripán que midió más de 390 metros de largo.

El espectacular sándwich de chorizo, realizado como parte de una celebración local, se estableció así como el más largo de la historia argentina y mundial, ubicándose al tope de un ránking muy codiciado: es la tercera vez en el año que se bate en la Argentina la marca que hasta este año estaba en manos de Chile .

En mayo pasado, fue la ciudad correntina de Santo Tomé la que estableció el récord en 267,70 metros, superando por casi tres metros al choripán chileno.

Menos de tres meses después se fiscalizó -con escribano y todo- un choripán de 300 metros exactos, preparado en una parrilla de la localidad de Villa de Mayo, en el Conurbano de Buenos Aires.

Santa Cruz les ganó a todos

Ahora, todas esas marcas anteriores quedaron chiquitas con el choripán de Las Heras, que alcanzó los 393 metros de extensión. Para darse una idea de las dimensiones del sándwich basta con hacer la siguiente comparación: alcanzaría para rodear una cancha de fútbol profesional con las medidas reglamentarias aprobadas por la FIFA e incluso sobrarían más de 40 metros, como para continuar el camino hacia los vestuarios.

El astronómico choripán santacruceño fue realizado en el marco de los festejos por el 111° aniversario de Las Heras y estuvo avalado por representantes de la organización Guinness World Records.

Con conocimiento de la marca que había logrado hace dos meses Villa de Mayo, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, la gente de Las Heras se impuso la ambiciosa meta como el evento más destacado de la segunda edición del Festival Gastronómico “Fuegos de la Estepa”, una iniciativa del municipio que busca potenciar la identidad local a través de su cocina durante los festejos anuales.

“Batimos el récord con 393 metros de sabor, trabajo y orgullo lasherense. Este logro es de toda la comunidad”, festejó el intendente local, Antonio José Carambia.

“Es la primera vez que hacemos algo así”, agregó el mandatario municipal. A la vez, anunció: “Seguramente seguiremos haciendo este festival".

Choripán y fiesta

El mega choripán fue el punto culminante de una celebración que comenzó el viernes, transformando el complejo cultural en el corazón del pueblo.

Vecinos y visitantes disfrutaron de una vibrante feria con stands de comida, foodtrucks, un paseo de artesanos y emprendedores, clases de gastronomía y degustaciones.

Además, hubo música con las actuaciones de Los Palmae, Ella es Tan Cargosa y Nico Mattioli.

“Este récord es de todos los que pusieron su granito de arena. Cada vecino, cada colaborador, hizo posible que hoy Las Heras deje su huella en el mundo”, celebraron desde el Municipio de Las Heras

Tras el exitoso evento, el intendente Carambia publicó un mensaje agradeciendo “de corazón a todos los vecinos, a cada persona que colaboró en el armado y también a quienes se acercaron a compartir este gran almuerzo”.

“Este logro demuestra lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos”, completó el jefe comunal.