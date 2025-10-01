Choque en un cruce de rutas de La Pampa: murió el jefe del grupo scout más antiguo de Santa Cruz

Julio Hilding falleció tras pasar tres días internado en Santa Rosa . En el accidente había perdido la vida su mujer, también del movimiento.

Carolina Gómez y Julio Hilding con los clásicos pañuelos scoute: en el choque del último domingo en La Pampa ella falleció en el acto y él, tres días después.

El jefe del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán, el más antiguo de la provincia de Santa Cruz , murió este miércoles tras permanecer internado en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, en La Pampa . Julio Hilding había ingresado en estado crítico después de un terrible accidente ocurrido el domingo pasado.

El siniestro vial se produjo en el cruce de la RN 35 con la RP 18 , a la altura de Quehué , en La Pampa . En el impacto falleció instantáneamente Carolina Gómez , de aproximadamente 50 años , quien era scout y pareja de Hilding.

La Opinión Austral confirmó este miércoles el deceso de Hilding, quien luchó por su vida durante tres días antes de sucumbir a las lesiones sufridas en el choque.

Dolor en la comunidad scout de Santa Cruz

Desde el Grupo Scout San Juan Pablo II de Río Gallegos manifestaron su pesar por la pérdida. "Con profundo dolor, despedimos a dos hermanos scouts, Caro y Julio, que han partido al Gran Campamento Eterno. Su alegría, servicio y ejemplo quedarán siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes compartimos la senda junto a ellos", expresaron.

"Elevamos una oración por sus familias y recordamos que la hermandad scout es más fuerte que la ausencia: en cada fogón, en cada juego y en cada promesa, su luz seguirá presente. Abrazamos especialmente a nuestros hermanos del Grupo Scout Monseñor Alemán", agregaron en el comunicado.

Choque fatal en la Ruta 35, en La Pampa El fiat Cronos en el que Julio Hilding y Carolina Gónmez viajaban por la ruta 35, en La Pampa.

El martes, el Grupo Scout Monseñor Alemán había informado que los hijos de Hilding —Jordan, Aixa y Jessie— habían viajado a la capital pampeana para acompañar a su padre junto a su otra hija, Yanela.

Ante la situación, el grupo scout y la familia lanzaron una colecta solidaria para cubrir los gastos de transporte, alojamiento y trámites necesarios. El alias para colaborar es peluditos.felices, a nombre de Yanela Elizabeth Hinding, según difundió La Opinión Austral.

El impresionante accidente en La Pampa

El trágico choque se produjo el último domingo cerca de las 19, en el peligroso cruce entre la Ruta Nacional Nº 35 y la Ruta Provincial Nº 18, cerca de la localidad de Ataliva Roca y a unos 55 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa.

De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, una camioneta Ford Ranger que circulaba por la Ruta 18 en dirección hacia el oeste colisionó violentamente con un Fiat Cronos que transitaba la Ruta 35 en sentido hacia la capital pampeana. Ambos vehículos impactaron en la intersección de las dos rutas.

Debido a la violencia del impacto, el Fiat en que manejaba Hilding con su mujer como acompañante quedó completamente destruido con su trompa incrustada contra uno de los guard rails.

La camioneta, en tanto, terminó volcada sobre una de las banquinas. En su interior iban era conducida por un hombre de poco más de 50 años, que viajaba acompañado por una mujer y una menor de edad (se preservaron las identidades de los sobrevivientes del siniestro).

El punto en el que se encuentran las rutas 35 y 18 es un cruce peligroso que está bien señalizado pero no tiene rotonda -únicamente un refugio central en los accesos a la ruta 18 y dársenas de giro- por lo cual normalmente se debe extremar la precaución.

Las tres personas a bordo de la Ford, al igual que el jefe scout de Santa Cruz, fueron trasladados de urgencia a un centro de salud en la ciudad de Santa Rosa para recibir atención médica especializada. Aunque se había informado que estaban fuera de peligro, hoy se conoció la triste noticia del fallecimiento de Hilding.

Una vida dedicada al servicio scout

En 2024, durante el 30° aniversario del grupo scout, Hilding había hablado sobre los motivos que lo llevaron a sumarse al movimiento al que dedicó casi toda su vida. "La transparencia que tiene la actividad, totalmente pura. Es divertirse, disfrutar del aire libre, aprender a vivir y convivir con la naturaleza y a cuidarla", sintetizó en una entrevista con La Opinión Austral que el medio de Río Gallegos rememoró tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

"De chiquito siempre me gustó todo eso. Por suerte ahora lo puedo poner en práctica y de paso, enseñándole a los chicos y a los adultos nuevos que van entrando y aprendiendo con ellos", había explicado el referente scout.

Hilding cumplía con su compromiso a pura voluntad. "Es ad honorem, es nuestro granito de arena a la sociedad", dijo sobre su rol en el grupo qiue comandaba, que está afiliado a Scouts de Argentina Asociación Civil (SAAC).

Hilding también planteó su visión sobre el desafío del movimiento scout en estos timpos: "Tratar de insertar a nuestro grupo y a todos los grupos dentro de la sociedad para que la gente se contagie un poco de la forma de vida que tiene un scout. No pasa solamente por enseñarle a un chico que no tiene que tirar un papelito. Lo tiene que vivir y llevar a cabo todos los días. Tiene que repercutir en la sociedad para que todos vean cómo se tiene que ir cambiando y mejorando, de a poco, el mundo", concluyó.