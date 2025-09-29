Las tremendas imágenes del choque en el cruce de dos rutas de La Pampa, en el que murió una mujer

La víctima era de Comodoro Rivadavia. El accidente se produjo en la intersección de la peligrosa Ruta 35 con la Ruta 18.

Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un impresionante accidente ocurrido en el cruce de dos rutas en la provincia de La Pampa. La víctima fatal fue identificada como Carolina Gómez y es de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut .

El trágico choque se produjo este domingo cerca de las 19, en el peligroso cruce entre la Ruta Nacional Nº 35 y la Ruta Provincial Nº 18, cerca de la localidad de Ataliva Roca y a unos 55 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa.

De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, una camioneta Ford Ranger que circulaba por la Ruta 18 en dirección hacia el oeste colisionó violentamente con Fiat Cronos que transitaba la Ruta 35 en sentido hacia la capital pampeana. Por motivos que aún se están investigando, ambos vehículos impactaron en la intersección de las dos rutas.

La Pampa: un cruce bien señalizado pero peligroso

El punto en el que se encuentran las rutas 35 y 18 es un cruce peligroso que está bien señalizado pero no tiene rotonda -únicamente un refugio central en los accesos a la ruta 18 y dársenas de giro- por lo cual normalmente se debe extremar la precaución.

Choque fatal en la Ruta 35, en La Pampa Choque fatal en la Ruta 35, en La Pampa. Murió una mujer de Comodoro Rivadavia.

Según lo que se informó, la Ford Ranger era conducida por un hombre de poco más de 50 años, que viajaba acompañado por una mujer y una menor de edad. Los dos mayores fueron identificados como Marcelo L. y Olga A. F. (se preservaron las identidades completas de los sobrevivientes del siniestro).

Por su parte, el Fiat Cronos era manejado por un hombre de nacionalidad chilena, a quien se identificó como Julio César O, y que llevaba como acompañante a su pareja, la mujer de Comodoro Rivadavia, de 50 años de edad, que terminó falleciendo. Ambos residían en la ciudad petrolera de Chubut.

Choque en La Pampa Choque en La Pampa: los dos vehículos quedaron destruidos.

Las tres personas a bordo de la Ford y el conductor del Cronos fueron trasladados de urgencia a un centro de salud en la ciudad de Santa Rosa para recibir atención médica especializada, aunque se informó que estaban fuera de peligro.

Debido a la violencia del impacto, la camioneta terminó volcada sobre una de las banquinas, mientras que el Fiat quedó completamente destruido con su trompa incrustada contra uno de los guard rails.

Investigan las causas del choque

Efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de La Pampa y trabajadores de servicios de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, asegurar el área y controlar el tránsito.

El Fiat Cronos destruido en el choque fatal de La Pampa El Fiat Cronos destruido en el choque fatal de La Pampa.

El caso quedó en manos de la Justicia pampeana. La fiscalía de turno inició investigaciones, con la participación de la Policía de Seguridad Vial, para intentar establecer si las causas del choque estuvieron vinculadas a factores como distracciones al volante, excesos de velocidad, fallas mecánicas o el estado de la calzada.

Se trata del segundo accidente fatal en menos de dos meses en la Ruta Nacional 35 -dos personas murieron en un choque frontal entre dos camionetas, a mediados de agosto-, una vía peligrosa por su largo trazado de casi 300 kilómetros en línea recta desde el límite norte de La Pampa, solo interrumpidos cuando cruza la ciudad de Santa Rosa.