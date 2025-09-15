La Pampa: inhabilitan a un ingeniero por la muerte de dos operarios que trabajaban en las cloacas

En un juicio abreviado acordaron 2 años y medio de prisión en suspenso y la imposibilidad de trabajar durante 6. La tragedia ocurrió en octubre.

Los dos operarios de La Pampa murieron por intoxicación en un pozo del sistema cloacal de Santa Rosa.

El juez de La Pampa Gastón Boulenaz dio luz verde este lunes al pedido de juicio abreviado contra un ingeniero en seguridad e higiene vinculado al trágico accidente que les costó la vida a dos operarios en una boca de tormenta de Santa Rosa, La Pampa, en octubre del año pasado .

El acusado -identificado con la sigla Y.A.- trabajaba contratado por la empresa Vial A y quedó imputado por homicidio culposo agravado por la muerte de las dos víctimas, que según se pudo establecer en la investigación del caso, carecían de máscaras de protección y se intoxicaron con sulfuro de hidrógeno , un gas tóxico presente en el sistema cloacal.

La condena acordada establece 2 años y 6 meses de prisión en suspenso más 6 años de inhabilitación para desempeñarse tanto en el sector público como privado.

Los familiares de Ezequiel Iriarte y Claudio Olgado, que fallecieron por inhalación de gases en el pozo del sistema de desagues de la capital pampeana, prestaron su conformidad al acuerdo que elaboraron la fiscalía y la defensa. La sentencia definitiva será conocida el próximo 29 de septiembre.

A través del mecanismo de juicio abreviado, el ingeniero reconoce su culpabilidad en el hecho, mientras que fiscalía y defensa consensúan una sanción inferior a la máxima posible que se podría dar en un proceso judicial ordinario.

Hasta 5 años de prisión

El marco penal para el delito que se le imputó al acusado oscilaba entre 2 y 5 años de prisión, aunque se preveía que era muy poco factible que se llegara a una condena cercana al máximo.

La defensa del profesional presentó la solicitud del acuerdo ante el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Las imputaciones al profesional se centraron principalmente en la falta de capacitación y ausencia de elementos de protección para los trabajadores en el lugar de la tragedia.

Específicamente, se le atribuyeron delitos de "negligencia, impericia e inobservancia del reglamento" por no haber brindado la formación adecuada al personal que ejecutaba las tareas.

Familiares de los dos operarios que murieron en una cloca de Santa Rosa, en La Pampa Los abogados de las familias de los operarios fallecidos aceptaron el acuerdo consensuado entre la defensa y la fiscalía, que luego avaló el juez. La sentencia se formalizará el 29 de septiembre.

La investigación había incluido inicialmente a otro sospechoso que nunca fue formalizado en la causa: el capataz de la obra inicialmente era señalado por la fiscalía por "doble homicidio culposo por violación de normas de cuidado".

El juicio abreviado, en principio, cierra toda chance de que sea procesado, dado que el Ministerio Público únicamente halló elementos para condenar al ingeniero.

El trágico accidente en La Pampa

El trágico accidente se produjo cerca de la una de la tarde del martes 22 de octubre de 2024, cuando empleados de Vial A desarrollaban trabajos cloacales en la intersección de Jujuy y Río de la Plata, en la zona norte de Santa Rosa.

La investigación reveló que Olgado descendió al conducto cloacal y sufrió mareos por los gases tóxicos. Su compañero Ezequiel Uriarte corrió hasta una heladería cercana y solicitó a una empleada que contactara a la Policía o Bomberos para recibir asistencia en la emergencia.

Pero al advertir la gravedad del accidente que había sufrido su compañero, no esperó la ayuda e intentó socorrer pór su cuenta a su colega. Al ingresar al pozo, resultó afectado por los mismos gases letales.

Los dos operarios fallecieron en el Hospital Favaloro por "anoxia cerebral, insuficiencia respiratoria y asfixia por inhalación de sulfuro de hidrógeno".

Un bombero que participó en las tareas de rescate también resultó intoxicado durante la intervención, aunque no sufrió consecuencias graves.