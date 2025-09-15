El clima en Neuquén

icon
12° Temp
54% Hum
en vivo ECONOMÍA LA MAÑANA | NEUQUEN - 15 de septiembre de 2025 - 20:56

Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026

Gobernadores y legisladores de la oposición empezaron a manifestar que no consentirán una prórroga por tercer año seguido.

Javier Milei Cadena Nacional Presupuesto 2026

EN VIVO

El presidente Javier Milei presentó este lunes desde las 21 por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga adelantando que buscarán conseguir que salga la ley.

Gobernadores y legisladores de la oposición empezaron a manifestar que no consentirán un tercer año seguido sin una nueva Ley de Leyes, asegurando que fijarán un esquema riguroso para el tratamiento del proyecto que permita alcanzar una sanción antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

En este marco, emplazarán al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con citaciones para funcionarios de la cartera económica y fecha definida para firmar el dictamen, según reveló La Nación.

Embed
Live Blog Post

El guiño a los gobernadores y los anuncios para Universidades y Salud

“Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos hablar de un crecimiento de 7 y 8%. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo, pero eso no sucedería por arte de magia, necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir más valor. Roma no se construyó en un día, esto no es una quimera, es lo que podemos conseguir si logramos los consensos necesarios, si trabajamos codo a codo con gobernadores, diputados y senadores, vamos a lograrlo”, detalló Milei.

"El presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de hacia donde vamos".

El Presidente anunció que se le asignará 4.8 billones de pesos a las universidades, se aumenta el gasto en jubilaciones en 5%, se aumenta en 17% el gasto a Salud, en tanto que el gasto en Educación se aumentará a un 8%, por encima de la inflación.

Cadena Nacional Milei Presupuesto 2026
Live Blog Post

El proyecto impide al Tesoro financiarse con el Banco Central

"Este proyecto de presupuesto está planteado con superávit primario para que al cierre del ejercicio se encuentre con superávit. Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación con el PBI de los últimos 30 años. Este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro de financiarse con el Banco Central", indicó el Presidente.

Respecto del déficit fiscal, hizo énfasis: "No debemos caer presas de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que resolveremos los problemas de los más vulnerables, ese camino ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500 mil millones de dólares, motivo por el cual los mercados nos castigan. Todos los experimentos posibles fueron ensayados por los más variados de alquimistas de la economía".

"Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo, es por eso que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el horizonte. Por eso es que el esfuerzo vale la pena".

Live Blog Post

"Lo peor ya pasó"

En un mensaje esperanzador, el mandatario aseguró: "Lo peor ya pasó. Por eso quiero agradecerles por el enorme apoyo que han demostrado en este primer período, son los protagonistas de este proceso, son los que abrazaron las ideas de la libertad, el temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias".

Sin embargo, insistió en que "el rumbo esta fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho si no porque es la única forma de que Argentina salga de la situación en la que está".

Javier Milei Cadena Nacional Presupuesto 2026
Live Blog Post

"Muchos argentinos lo han perdido todo"

El jefe de Estado se refirió también a la situación macro y microeconómica y aseguró que "esta solución tiene plazos de desarrollo largos, los éxitos que tuvo nuestro plan son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio. Son sus componentes esenciales porque sin los cimientos, el edificio colapsa".

"Celebramos la baja de la inflación, la baja de la pobreza y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Durante los últimos años, muchos argentinos lo han perdido todo, por eso, más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad".

-VERTICAL- Javier Milei Cadena Nacional Presupuesto 2026
Live Blog Post

"El futuro depende del orden fiscal"

"Conforme a lo que establece la Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto del Presupuesto 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación", comenzó el presidente.

"Sostiene, al igual que el año pasado, el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal", continuó.

Además, el presidente aseguró que "el equilibrio fiscal es un principio no negociable" y que "ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado".

Live Blog Post

Comenzó la cadena nacional

Segundos después de las 21, como estaba pautado, comenzó el discurso del Presidente grabado este lunes por la tarde.

Javier Milei Cadena Nacional Presupuesto 2026

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso