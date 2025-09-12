Gobernadores de Provincias Unidas contra Milei: "Necesitamos defender nuestro campo e industria"

Los mandatarios se reunieron tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de distribución de los ATN.

Los gobernadores de Provincias Unidas mantuvieron este viernes un encuentro en la Sociedad Rural de Río Cuarto, tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de distribución de los ATN.

De la reunión participaron los mandatarios provinciales Martín Llaryora ( Córdoba ), Maximiliano Pullaro ( Santa Fe ), Gustavo Valdés ( Corrientes ) y Carlos Sadir ( Jujuy ).

Mientras que Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), no asistieron “por cuestiones de agenda”. Provincias Unidas busca consolidarse como una alternativa política y electoral.

El gobernador cordobés, Martín Llaryora, destacó que “para Provincias Unidas gobernar es generar trabajo” y “para eso necesitamos generar desarrollo y mantener la macro ordenada, pero con la gente adentro”.

"Podemos discutir qué va a hacer el gobierno con la gente que no llega a fin de mes. Ahora estamos discutiendo lo obvio", apuntó Llaryora en la conferencia de prensa posterior. "El Gobierno lo que tiene que tratar es cómo sacar el país adelante", agregó.

Gobernadores provincias unidas (1)

Llaryora destacó que Provincias Unidas “es un grito federal” y “una propuesta que mira el futuro”. “Hoy tenemos un modelo que produce desempleo y no queremos otra frustración más para la Argentina”, apuntó. Además, subrayó: “Estamos dispuestos al diálogo y a la sensatez”.

En otro tramo, el mandatario provincial también se refirió al veto de la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. “Queremos manifestarles el apoyo a la comunidad universitaria. Queremos que los jóvenes tengan la posibilidad de una educación universitaria”, destacó. Y sumó: “Es una concepción cruel que el presupuesto del Garrahan pone en desequilibrio de la macroeconomía. Queremos que el Garrahan siga salvando a los niños de la Argentina y que siga en pie”.

Luego, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó: “Por primera vez comenzamos a pensar a la Argentina desde el interior”. “Necesitamos un proyecto de país que nos contenga a todos. Tenemos que dejar de ser el interior, para convertirnos en la República Argentina”, dijo.

Le siguió, Sadir. “Si hoy el gobierno nacional estaría dispuesto a escucharnos, sería otra la situación y no estaríamos reclamando por proyectos o leyes”.

schiaretti provincias unidas

Por último, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó el discurso de cierre. “Es un frente político de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente de todo el país”.

Qué esperan los gobernadores para las elecciones

Según publica TN, en el entorno de los gobernadores confían en mejorar la performance de lo que fue Somos Buenos Aires, que sacó poco más del 5%. Aseguran que se dará una elección diferente en la nacional, sin la tracción ni la territorialización que aportaron los intendentes.

Así, esperan que el peronismo saque hasta 10 puntos menos, y allí tendrían margen para crecer. Por errores del Gobierno y por lo que consideran virtudes propias, como la experiencia en gestión de sus principales referentes. Los más optimistas hablan de alcanzar el 10%, otros no quieren ponerle cifras.

“Después de las elecciones se van a sumar más gobernadores. Hay diálogo con varios mandatarios más, y se reflejaría en el próximo Congreso”, manifestó a este medio uno de los integrantes de Provincias Unidas. La apuesta es romper con los extremos.

Asimismo, sostienen que la Boleta Única los puede favorecer, al perder protagonismo el histórico aparato político del peronismo. Y ven también una posibilidad en aquellos que faltaron a votar, por lo que van a pedir que vayan en octubre.

Nota en desarrollo.