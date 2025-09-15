Antes de la cadena nacional, Javier Milei tomó juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomó juramento al funcionario en el salón blanco de Casa Rosada. El funcionario es parte de la nueva mesa federal política.

Este lunes Javier Milei firmó una serie de decretos que fueron publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se oficializó la restitución del Ministerio del Interior y se designó a Lisandro Catalán como nuevo titular de la cartera.

La restitución del ministerio y designación del titular de la cartera llega luego del traspié electoral que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Para eso, se realizaron reuniones de Gabinete, se crearon tres nuevas mesas de trabajo —una Política, otra Bonaerense, y una llamada Federal—, y se decidió reactivar el Ministerio del Interior , que el año pasado había sido degradado a Secretaría.

Este lunes al mediodía, el jefe de Estado le tomó juramento al nuevo ministro, que deberá enfocarse en recomponer la relación con gobernadores provinciales que reclaman más recursos para sus territorios.

Lisandro Catalán. Guillermo Francos. Lisandro Catalán ,hombre de máxima confianza de Guillermo Francos.

De esta manera, el Gobierno nacional formalizó la incorporación de Catalán al frente de una de las carteras clave para la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

De todos modos, el funcionario ya tuvo su estreno en la escena pública el jueves pasado, cuando de forma imprevista se anunció la creación de la denominada mesa federal, que comenzó con tres aliados mandatarios provinciales cercanos al oficialismo nacional.

Agenda presidencial cargada

La jura de Catalán se dio en un día cargado de actividad política: antes de la ceremonia, Milei encabezó la reunión de la mesa nacional y se preparaba para liderar el encuentro de la mesa bonaerense. La jornada se cerrará con una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

Además, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo estableció la creación del Ministerio del Interior, mientras que el Decreto 672/2025 estableció: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al abogado Lisandro Catalán”.

El DNU 658/2025 trae consigo una nueva reestructuración de la Ley de Ministerios, que redefine el mapa del gabinete nacional y las competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, estableciendo que el despacho de los negocios de la Nación quedará a cargo del Jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

De este modo, el nuevo ministerio del Interior asume un rol central en la estructura del Ejecutivo, con competencias ampliadas que abarcan desde la gestión política interna hasta la política ambiental, el turismo y el deporte.

Javier Milei. Javier Milei presentando al nuevo ministro antes de la jura.

La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.

El texto sostiene que la medida es “necesaria e impostergable”, lo que justifica el uso del mecanismo excepcional del DNU, al considerar “imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes”.

El decreto también redefine el rol de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que ahora contará con un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo con rango y jerarquía de ministro, en quien podrá delegar facultades específicas.

Entre las atribuciones del jefe de Gabinete, el DNU detalla una lista de 57 funciones, que van desde la administración general del país y la coordinación de los ministerios, hasta la intervención en la elaboración y control de la Ley de Presupuesto, la coordinación de relaciones con el Congreso y la supervisión de políticas científicas, tecnológicas y de innovación.