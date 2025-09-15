Neuquén La Mañana Feria del Libro En 19 fotos, así se vive la Feria Internacional del Libro

Miles de personas continúan disfrutando del evento que ya es un clásico de Neuquén. Mirá las mejores postales de este lunes.







Omar Novoa

La Feria Internacional del Libro de Neuquén vive su 12ª edición y ya dejó en claro que se consolidó como uno de los grandes eventos culturales de la Patagonia. En apenas tres días, más de 90.000 personas recorrieron el predio y participaron de una programación diversa que incluyó auditorios colmados, ventas récord para los libreros y una amplia oferta de literatura juvenil.

Con la presencia de figuras de reconocimiento internacional, las charlas y presentaciones se convirtieron en verdaderos puntos de encuentro entre autores y lectores.

Desde el lunes, el espacio se llenó de grupos escolares que comenzaron a disfrutar de actividades especialmente diseñadas para los más chicos. Más de 700 niñas y niños de nivel inicial participaron de propuestas educativas y recreativas en los auditorios y carpas temáticas, entre ellas la Carpa Dinos y la Carpa YPF, donde se ofrecieron experiencias de lectura y realidad virtual. La apuesta por un público diverso quedó reflejada en la respuesta entusiasta de las familias y en la multiplicidad de actividades que convivieron en simultáneo en el predio.