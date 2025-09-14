Feria del Libro en Neuquén: qué hay para hacer y quiénes se presentan este domingo 14 de septiembre

La Feria del Libro en Neuquén se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del MNBA. Conocé la grilla completa de escritores y artistas.
La Feria del Libro en Neuquén “Marcelo Martín Berbel” inauguró el pasado viernes, en el marco de los festejos por el 121 aniversario de la ciudad. El evento se celebrará hasta el 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.
Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura: también habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Además, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.
Feria del Libro: Domingo 14 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
16:00 hs: La Dra. en Psicología Lorena Etcheverry Domeño presenta "Demencia: cómo cuidarte y cuidarme".
17:00 hs: Juan Carlos Bolan presenta "Camino al liderazgo".
18:00 hs: Presentación de la segunda edición de "Zainuco, los precursores de la Patagonia trágica" de Juan Chaneton.
19:00 hs: Luciano Lutereau presenta su libro "Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas".
20:00 hs: La escritora y periodista Florencia Canale presenta su libro "La cruzada".
Auditorio Irma Cuña
18:00 hs: Sebastián Sánchez presenta "No me quiero morir en una cancha", cuentos.
19:00 hs: Hernán Descalzo presenta el poemario "La Fórmula del Amor".
20:00 hs: Diego Fabian Gomez presenta "Crónicas de Fútbol Fantástico", cuentos y fantasía.
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Mauro Tozzi presenta la biografía "Un tal Salva".
19:00 hs: Ruth Ossés presenta "El Confín de los Misterios", cuentos y mitos patagónicos.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Rondas de Canciones en Concierto.
21:00 hs: Ailuz.
22:00 hs: Jazz and words.
Feria del Libro: Lunes 15 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: El periodista Santiago Rey conversa con los periodistas neuquinos Bruno Oliva, Emiliana Cortona y Cecilia Rayén Guerrero Dewey en la mesa "Narrar la Patagonia".
18:00 hs: Hernán Esteban Ingelmo presenta "Vida con Sabor a Evangelio", reflexiones a partir de los manuscritos de Don Jaime Francisco de Nevares.
19:00 hs: Espectáculo de música y poesía "Recortes de Vida" con Mirta Sangregorio y Pedro Palacios.
20:00 hs: La Universidad Nacional del Comahue presenta el libro "Desde la cultura Mapuche", junto a su recopiladora Magaly Ávila.
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Carlos Alberto Vega presenta su novela de terror "El viejo de la bolsa".
18:00 hs: María Victoria Vagnoni presenta el poemario "Las indecisas alas".
19:00 hs: Fernando Miodosky presenta la biografía novelada "Mandato clandestino".
20:00 hs: María Fernández Mouján presenta la biografía/entrevista "Mari mari iñce Rosalía Barra pigen tañi Lof Puel".
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Camila Poblete presenta el poemario "Los pájaros cantarán odas de muerte y decepción".
19:00 hs: Matías Stiep presenta "El desierto en la boca", cuentos.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Marito Diabolista.
