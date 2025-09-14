Video: cansados de la inseguridad, vecinos golpearon a un delincuente y lo entregaron a la Policía

Este sábado por la tarde un delincuente en situación de calle protagonizó un robo en Centenario, pero los vecinos lograron reducirlo a golpes. Cuenta con antecedentes.

Este sábado por la noche un delincuente fue reducido a golpes por vecinos en el sector conocido como El Barranco de la ciudad de Centenario , luego de haber robado mochilas de una camioneta estacionada. Esta situación se generó luego de varios episodios de hurtos y violencia que protagonizó el acusado. Los vecinos, quien ya están cansados de vivir en la inseguridad , hicieron justicia por mano propia.

El hombre, de unos 30 años, ingresó alrededor de las 21.40 horas por una puerta trasera a una camioneta estacionada en el Barrio Sarmiento, robó dos mochilas con pertenencias y huyó hacia el área comprendida entre las peatonales y las 173 Viviendas.

Según indicaron fuentes policiales, todo ocurrió cuando la víctima, un vecino de 30 años, dejó su vehículo en la esquina de Honduras y Perú para ingresar a un comercio. Al regresar notó que una de las puertas traseras estaba abierta y que le faltaban dos mochilas negras.

Cuando vecinos identificaron al delincuente, comenzaron a perseguirlo mientras arrojaba los objetos robados. Rápidamente, el identificado buscó refugio en otra camioneta, pero fue alcanzado y golpeado antes de la llegada de la autoridad policial.

Vecinos de centenario golpearon a un ladrón

El sospechoso, quien se encuentra en situación de calle, fue demorado y trasladado al Hospital Natalio Burd como protocolo, antes de ser llevado a la sede policial para quedar a disposición de la justicia neuquina.

Desde la comisaría n°52, interviniente en el caso, confirmaron a LMNeuquén que el acusado posee varios antecedentes por robos en obras en construcción y patios de viviendas. Pese a la situación, y conforme a lo dispuesto por la fiscalía de Robos y Hurtos, fue notificado de su libertad horas más tarde.

centenario delincuente (1)

Vecinos hartos incendiaron dos veces una casa marcada como aguantadero

Bronca, tensión y llamas. El hartazgo de los vecinos pudo más y terminaron incendiando una casa marcada como aguantadero de delincuentes. En menos de 24 horas, avivaron las llamas. Personal policial pudo constatar que los incendios, efectivamente, fueron intencionales. Todo ocurrió en el barrio 130 Viviendas de la vecina localidad de Centenario.

Los hechos se desencadenaron a raíz de que el viernes por la tarde, alrededor de las 17, la Policía allanara el domicilio ubicado sobre calle Honduras, en el marco de una investigación por un robo denunciado el pasado 9 de septiembre.

En esa causa, desconocidos habían ingresado a una vivienda y luego intentaron vender los objetos sustraídos a través de Facebook. A partir de las averiguaciones, los investigadores policiales concretaron dos allanamientos.

Este no fue el único caso que resonó en las últimas horas en Centenario. Este sábado al mediodía un grupo de personas realizó un ataque contra Valeria Mercado, la mamá de Neyén Inostroza, el joven de 17 años que fue asesinado por su padrastro en 2019. Los hechos fueron protagonizados por un tumulto que ingresó a la vivienda, prendió fuego y arrojó ladrillazos y palazos a la mujer.

Según informó a LMNeuquén, el comisario Diego Díaz, el hecho ocurrió alrededor de las 12 y al arribar no se observó el disturbio, sino las consecuencias: "Las personas ya se habían retirado, estaban trabajando personal de Bomberos Voluntarios de Centenario quienes se encargaron de apagar el foco ígneo que afectó parte de la casa porque habían tirado bombas molotov".