Vecinos hartos incendiaron dos veces una casa marcada como aguantadero

El fuego intencional destruyó por completo la casa que era utilizada por delincuentes y personas en situación de calle.

Bronca, tensión y llamas. El hartazgo de los vecinos pudo más y terminaron incendiando una casa marcada como aguantadero de delincuentes . En menos de 24 horas, avivaron las llamas. Personal policial pudo constatar que los incendios, efectivamente, fueron intencionales. Todo ocurrió en el barrio 130 Viviendas de la vecina localidad de Centenario.

Los hechos se desencadenaron a raíz de que el viernes por la tarde, alrededor de las 17 , la Policía allanara el domicilio ubicado sobre calle Honduras, en el marco de una investigación por un robo denunciado el pasado 9 de septiembre.

En esa causa, desconocidos habían ingresado a una vivienda y luego intentaron vender los objetos sustraídos a través de Facebook. A partir de las averiguaciones, los investigadores policiales concretaron dos allanamientos.

incendio aguantadero 02

Cuatro jóvenes detenidos

En una de las viviendas allanadas, se procedió a la detención de cuatro jóvenes -de 24, 27, 28 y 31 años, oriundos de Centenario y algunos en situación de calle- por atentado y resistencia a la autoridad. Aunque no se encontraron elementos vinculados al robo, sí se halló un frasco con una sustancia blanca. La intervención de personal de Antinarcóticos confirmó que no se trataba de clorhidrato de cocaína. Los detenidos, finalmente, recuperaron la libertad supeditada a la causa.

Horas después de los operativos, el mismo domicilio que había sido allanado ardió en llamas. Bomberos voluntarios y personal policial acudieron de inmediato para sofocar el fuego y resguardar la integridad de los vecinos, dado que las casas de la zona están "pegadas" y el riesgo de propagación era importante.

image

La sospecha de la Policía

Según confirmaron fuentes de la investigación a LMNeuquén, fueron los propios vecinos quienes iniciaron el incendio. La medida, dijeron, buscaba evitar que la vivienda volviera a ser ocupada por personas vinculadas al delito. “En ese lugar ya hubo abusos de armas e indicios de venta de sustancias”, sostuvieron.

El escenario se repitió a la mañana siguiente: nuevamente se registró un incendio en la misma casa, lo que obligó otra vez la intervención de bomberos. La intención, quedó claro, fue impedir que el lugar vuelva a ser habitado.

Comisaria quinta centenario

La casa, que quedó seriamente dañada, se transformó en un foco de conflicto entre la comunidad y un grupo de jóvenes que, según denunciaron los vecinos, había tomado la propiedad para actividades ilícitas. En el estado en que quedó, es muy poco probable que el domicilio sea vandalizado o pueda volver a ser ocupado por personas de mal vivir.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Quinta de Centenario y los bomberos voluntarios, quienes tuvieron que acudir dos veces al lugar para apagar las llamas y evitar que éstas dañaran las propiedades lindantes.

"Incendiaron el lugar para que estas personas del ambiente delictivo no vuelvan mas, ya que en ese lugar había indicios de venta de sustancia y se registraron varios abusos de armas", aseveraron fuentes policiales.