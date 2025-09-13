El Gobierno avanza en la privatización de 9000 km de rutas nacionales

El llamado a licitación ocurrió en febrero de este año y el 8 de octubre abrirán los sobres para conocer las ofertas de concesión de 741 kilómetros.
El Gobierno nacional anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres para la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales que atraviesan varias provincias.
“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.
El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar
“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, afirmó Caputo.
La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El proceso de privatización comenzó en febrero, cuando el Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A.
"El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios", afirmaron en ese entonces desde el Gobierno.
"La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.342,04 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la red vial nacional, pero que concentran, junto con el resto de la red vial concesionada, el 80 % del tránsito", detallaron
"Vialidad Nacional realizará un exhaustivo control por resultados de las calzadas lo que permitirá contar con información constante y completa sobre el estado de las superficies de rodamiento para asegurar la circulación segura y confortable en todas las trazas", habían comunicado en ese entonces.
Detalle de las rutas
- Ruta Nacional 12: Va desde Buenos Aires hasta Misiones. Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná. Es clave en el corredor bioceánico.
- Ruta Nacional 14: Corre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires. Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación.
- Ruta Nacional 135: Une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay). Es una vía directa al país vecino.
- Ruta Nacional A015: Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay). Es muy importante para el intercambio energético y turístico.
- Ruta Nacional 117: Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana (Brasil). Aunque está en Corrientes, se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14.
- Ruta Nacional 174: Es el puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Une directamente Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos). Es clave para el tránsito este-oeste, conectando el litoral con la zona núcleo.
Te puede interesar...
Leé más
Diego Spagnuolo complicado: Encontraron 80.000 dólares en una caja de seguridad y renunciaron sus abogados
Un importante fenómeno meteorológico impactará en el país: cuándo será y en qué provincias
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario