El Gobierno avanza en la privatización de 9000 km de rutas nacionales

El llamado a licitación ocurrió en febrero de este año y el 8 de octubre abrirán los sobres para conocer las ofertas de concesión de 741 kilómetros.

El Gobierno nacional anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres para la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales que atraviesan varias provincias.

“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.ar

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, afirmó Caputo.

La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El proceso de privatización comenzó en febrero, cuando el Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A.

"El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios", afirmaron en ese entonces desde el Gobierno.

"La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.342,04 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la red vial nacional, pero que concentran, junto con el resto de la red vial concesionada, el 80 % del tránsito", detallaron

"Vialidad Nacional realizará un exhaustivo control por resultados de las calzadas lo que permitirá contar con información constante y completa sobre el estado de las superficies de rodamiento para asegurar la circulación segura y confortable en todas las trazas", habían comunicado en ese entonces.

Detalle de las rutas