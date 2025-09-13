En imágenes, la nueva atracción turística que suma la ciudad de Neuquén

Este sábado quedó inaugurado el Balcón del Valle que mira a la barda y suma una atracción para los vecinos y vecinas de esta ciudad.

Todo pensado. No dejaron nada al azar. El Balcón del Valle quedó inagurado este sábado y suma una atracción para los niños y niñas que visiten el lugar. Se trata de un tobogán de cemento que les evita bajar los primeros peldaños de una escalera que comunica con el paseo, mirando a la barda neuquina.

LMNeuquén fue parte de la inauguración, y como se puede apreciar en las imágenes, los niños que acompañaron a sus familias ya se apropiaron del espacio. Hay una hamaca también para los vecinos y vecinas que prefieren contemplar el paisaje sin mover el cuerpo. Así, el lugar emblemático para la ciudad se resignifica con una obra que es un plus de valor a la clásica postal del mirador.

Junto a una gran cantidad de vecinos, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa dejaron inaugurada esta mañana la remodelación del Balcón del Valle, en el marco del 121° aniversario de la ciudad de Neuquén. La obra se enmarca dentro de un plan de revalorización de los espacios públicos impulsado por el municipio, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y potenciar el perfil turístico de la capital.

Durante el acto, Gaido destacó que “es muy importante poner en valor esta nueva economía que ya es una realidad en la ciudad de Neuquén: la economía del turismo. Por eso, agradezco a la Cámara Gastronómica y Hostelera, con quienes venimos trabajando desde hace tiempo para potenciar a la ciudad en este sentido”.

Inauguracion Balcon del Valle (10) Maria Isabel sanchez

Cuál es el objetivo y el norte a seguir

El jefe comunal, señaló que el Balcón del Valle se suma a una serie de obras que buscan cambiar la imagen de Neuquén como ciudad de paso.

“Este punto que hoy inauguramos viene a consolidar un lugar que van a visitar no solamente los vecinos, sino también quienes lleguen desde otros lugares. Con Rolando (Figueroa) planificamos juntos para que la ciudad de Neuquén deje de ser solo un lugar de tránsito y se convierta en un destino turístico. Eso lo hacemos con obras concretas, en las que trabajamos junto al sector privado”, afirmó el intendente.

Inauguracion Balcon del Valle (13) Maria Isabel sanchez

Por su parte, el gobernador Figueroa puso en valor la iniciativa municipal como parte de un proyecto de desarrollo integral para la provincia. “Creemos que es muy importante el trabajo que viene realizando Mariano (Gaido) y todo su equipo de poder poner en valor turístico la capital. Creo que ya ha logrado ampliamente el objetivo de generar en Neuquén una nueva industria que no sea una ciudad de paso, sino un lugar en el que el visitante viene a disfrutar”, expresó.

El mandatario provincial subrayó la diversidad de atractivos que ofrece la capital: “Podemos disfrutar el río y ahora con esto podemos disfrutar la barda, podemos disfrutar toda la vista que tenemos del Alto Valle. Tenemos mucho más por hacer, pero el rumbo que se ha tomado desde la Municipalidad es el correcto. Generar desarrollo, generar orgullo y cumplir los sueños de una ciudad que más crece dentro del país”, afirmó.

Inauguracion Balcon del Valle (12) Maria Isabel sanchez

Figueroa aseguró que “estamos muy contentos de festejar este nuevo aniversario de la capitalidad con obras, con la posibilidad de progresar en distintas actividades. Esta es una meta más que ha cumplido el equipo de Mariano (Gaido), y estoy muy contento por eso, porque sé lo que han trabajado para poder cumplir cada uno de los objetivos”.

A su turno, José Luis Ousset destacó la gestión del intendente en el crecimiento de la ciudad. “Mariano (Gaido) viene trabajando en el desarrollo de Neuquén, mejorando tanto los servicios básicos como el turismo. Esto, sumado al esfuerzo que está llevando adelante el gobernador en la actividad de hidrocarburíferos, permite pensar en un futuro donde la capital tenga un fuerte perfil turístico después de Vaca Muerta”, señaló.

Inauguracion Balcon del Valle (13) Maria Isabel sanchez

Por último, el presidente de la comisión vecinal de Rincón de Emilio, Álex Tarifeño, expresó su orgullo por la transformación del sector y el nuevo atractivo turístico. “Estamos muy contentos con los trabajos que hicieron en este mirador ya que representan un cambio positivo para todo el barrio. Agradecemos al intendente por el trabajo realizado y pedimos a los vecinos que cuiden y disfruten de este espacio que hoy es de todos”, afirmó.

La obra, un emblema de la ciudad

Emplazado en el barrio Alta Barda, el Balcón del Valle constituye una de las postales más emblemáticas de la ciudad. Ubicado en las cercanías de la Plaza de las Banderas y del Parque Norte, este espacio cuenta ahora con miradores renovados, estacionamientos y áreas recreativas.

Inauguracion Balcon del Valle (16) Maria Isabel sanchez

El objetivo es que tanto los vecinos como los turistas puedan disfrutar de una mejor infraestructura y de las vistas panorámicas hacia la ciudad y el río, consolidando al Balcón como uno de los atractivos más importantes de la capital neuquina.

La remodelación incluyó también trabajos de infraestructura, accesos y acondicionamiento, con el fin de garantizar seguridad y comodidad a los visitantes. Además, se sumaron sectores de descanso y áreas verdes, lo que permitirá disfrutar de actividades recreativas en un entorno privilegiado que conserva especies nativas del Neuquén del ayer.

Para la ciudad, esta obra representa también un avance en la integración entre desarrollo urbano y naturaleza, una demanda creciente en una capital cosmopolita que combina crecimiento poblacional con la necesidad de preservar sus espacios verdes. El Balcón del Valle se proyecta como un nuevo hito que conserva el equilibrio justo entre urbanización y conservación.

Inauguracion Balcon del Valle (17) Maria Isabel sanchez