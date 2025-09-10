La aplicación se actualiza de forma automática. En detalle, las principales características de la nueva herramienta que incorporó la inteligencia artificial.

Ya todos lo están usando: cómo disfrutar gratis Nano Banana, el nuevo editor de imágenes con IA de Google

El avance exponencial de la tecnología, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial al alcance de todos los usuarios que navegan en la web, permite que cada vez más áreas se nutran de las herramientas que ofrecen. En el caso de la IA de Google , ahora es tendencia gracias a su nuevo generador de imágenes: Nano Banana .

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales por el curioso término que utilizaron para nombrar a la nueva herramienta de edición de imágenes y videos. Se trata del nuevo modelo de IA Gemini 2.5 Flash Image, que ya cuenta con planes disponibles para especialistas en el rubro, empresas, agencias y mucho más.

Nano Banana está disponible para todos los usuarios de Google que usan Gemini, su aplicación de inteligencia artificial que compite con Chat GPT. La IA de Google puede utilizarse en ordenadores y dispositivos móviles , y a todos ellos se les ha incorporado esta nueva función luego de sus últimas actualizaciones.

Entre sus principales características, este nuevo sistema se utiliza para editar o crear imágenes desde cero. De hecho, una de las funciones más demandadas por los usuarios es la generación de imagen a través de texto. De esta manera, la aplicación ofrece diseños que pueden confundirse con fotos reales.

Una de las mejores formas de aprovechar al máximo los beneficios de esta herramienta es no conformarse con el primer resultado que arroja el sistema. En su lugar, esta IA permite tener conversaciones fluidas sobre una misma tarea, con el objetivo de ir mejorando el trabajo con todos los detalles que requiera el usuario.

¿Es gratuito el nuevo generador de imágenes con IA de Google?

Si bien todavía no están disponibles todas las funciones de la aplicación (se irán incorporando de forma progresiva a través de las actualizaciones de la aplicación), lo cierto es que todos los usuarios pueden acceder a Nano Banana a través de Gemini. Para ello, simplemente hay que acceder con el correo electrónico y la contraseña.

La versión gratuita está disponible para todos, aunque con algunas limitaciones. Sin embargo, se puede acceder a ellas mediante el pago mensual de un plan de Gemini, especialmente diseñado para la edición de imagen y video.

A su vez, se puede pagar individualmente por pedido a la inteligencia artificial con un costo de 30 dólares por millón de tokens, que equivale a 0,029 dólares por cada imagen generada.

En ese sentido, los costos y funciones disponibles varían según el nivel de la suscripción. En detalle, qué ofrece cada una de ellas.

Gratis, destinado a personas que exploran la edición de imágenes con IA y usuarios ocasionales:

10 créditos mensuales (renovados cada mes)

10 créditos mensuales incluidos

Velocidad de procesamiento estándar

Solo soporte de la comunidad

Pro (10 dólares por mes), para creadores de contenido, pequeñas empresas y profesionales del diseño:

300 créditos mensuales (renovados cada mes)

300 créditos mensuales incluidos

Cola de procesamiento prioritario (2 veces más rápida)

Soporte por correo electrónico las 24 horas

Funciones de edición avanzadas

Derechos de uso comercial

"Primera calidad" (28 dólares por mes), ideal para agencias, empresas y usuarios avanzados con flujos de trabajo exigentes:

900 créditos mensuales (renovados cada mes)

900 créditos mensuales incluidos

Velocidad de procesamiento más rápida (cola de prioridad)

Soporte dedicado de 2 horas

Análisis avanzado

¿Qué otras funciones ofrece Nano Banana?

Al estar diseñada con el objetivo de crear imágenes a través de la inteligencia artificial de Google, esta función puede utilizarse a la par de otras creadas para la edición de fotos y videos.

Entre sus funciones más relevantes, se destacan seis funciones que fueron añadidas en las últimas actualizaciones del sistema operativo: