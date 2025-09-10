Qué dijo Rolando Figueroa de la mesa de gobernadores que convoca el Gobierno Nacional

“El diálogo siempre tiene que estar presente”, sostuvo el gobernador de Neuquén y pidió que se convoque también a los opositores.

“Sería bueno que el gobierno nacional convoque absolutamente a todos los gobernadores”, dijo el gobernador Rolando Figueroa sobre la posible llamada al diálogo por parte del presidente, Javier Milei. “No hubo convocatoria aún; hoy fue designado el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán , pero seguramente en los próximos días se va a convocar a una mesa de diálogo”, consideró.

“El diálogo siempre tiene que estar presente”, sostuvo Figueroa, este miércoles, tras la inauguración de nuevas cuadras de asfalto, junto con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido. Oportunidad en la que también explicó: “Es importante que tengamos diálogo, pero siempre con la firmeza de que tenemos un rumbo, un modelo que dista mucho de algunas percepciones que se tienen desde Buenos Aires”, donde “siempre” hay disputas entre los llamados partidos de la grieta.

“Pareciera que son el ombligo de la Argentina y en realidad simplemente son los egos de algunos que se pelean”, sostuvo el gobernador y señaló que “los neuquinos tenemos que defender una forma de vida, un modelo y ese modelo sin lugar a dudas es la neuquinidad”.

lisandro catalan El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Método de gobernanza

Subrayó que “nosotros en Neuquén hemos construido un método de gobernanza, ni bien asumimos” y “con diálogo nos fuimos dando cuenta de que teníamos que trabajar por las soluciones verdaderas y pudimos construir una amplia mayoría de consensos”. Puso como ejemplo, el diálogo con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

“Avanzamos en la construcción de gobernanza con Cutral Co porque firmó el pacto de la gobernanza el intendente, entonces creo que sería bueno que el gobierno nacional convoque absolutamente a todos los gobernadores, incluso a los opositores”, destacó.

“La verdad que yo espero seguir trabajando con los neuquinos, esperamos con Mariano (Gaido) seguir trabajando como nos hemos propuesto, por eso en los pactos de gobernanza no esperamos nada de la Nación, si esperamos mucho de poder brindarnos nosotros para brindarle la solución a nuestra gente”, sostuvo.

SFP Mariano Gaido y Rolo Figuero en el Polo Tecnologico recorrida (6) Sebastián Fariña Petersen

La relación con otros gobernadores

Consultado por las reuniones entre gobernadores dijo que "es una cuestión de tiempos" y subrayó que “siempre hay reuniones”, como por ejemplo con el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.

“Siempre hay reuniones con gobernadores, ayer nos hemos reunido con algunos, antes de ayer también con otros, pero siempre tratamos de colaborarnos con la gobernanza que cada uno puede tener, para otras cosas falta mucho tiempo y hay distintas miradas”, sostuvo y concluyó: “De hecho el lunes voy a firmar importantes convenios con el gobernador de Mendoza (Alfredo Cornejo), porque tenemos mucho para desarrollar en conjunto”, por ejemplo en cuestiones de seguridad.